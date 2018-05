Romina Power | ritrovata l' intesa con Al Bano?

Romina Power e Al Bano Carrisi non staranno più insieme : ecco chi lo ha rivelato Video : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato alle notizie di gossip che riguardano la storica coppia [Video], ovvero #al Bano e Romina. I due in questi ultimi mesi sono tornati alla ribalta, non solo per la reunion artistica, ma anche per i pettegolezzi legati alla loro vita privata. Le novita' ci svelano che una cara amica del Maestro Carrisi ha rilasciato un'intervista parlando sia della cantante statunitense che di Al Bano. Delle confidenze che ...

Gossip : l'appello di Jolanda Carrisi a Romina Power - ecco di cosa si tratta Video : eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie di Gossip [Video], che oggi torneranno a parlare dell'ex coppia #Albano Carrisi e #Romina Power. Le ultime novita' svelano che Jolanda Carrisi, la madre del cantante di Cellino San Marco avrebbe fatto una sorprendente richiesta all'ex nuora. ecco di cosa si tratta. Albano Carrisi e Loredana Lecciso si sono lasciati Le novita' di Gossip [Video] svelano che le vicende di Albano Carrisi si ...

“Ecco che vuole”. Alfonso Signorini scopre Romina Power. Vedremo… : Se n’è parlato così tanto che non manca più alcun dettaglio nella storia tra Al Bano, Loredana Lecciso e Romina Power. Il cantante di Cellino San Marco è sempre schivo sulla sua vita privata ma quando il gossip ha iniziato ad interessarsi al triangolo, e Loredana ha accettato ospitate in televisione per dire la sua, è addirittura intervenuto in diretta telefonica a ”Storie Italiane” per mettere la parola fine ai ...

Al Bano e Romina Power - il veto della cantante sulla Lecciso : 'Di lei non parlo' : L'ultima indiscrezione che potrebbe mettere altra zizzania tra Romina Power e Loredana Lecciso arriva da Alfonso Signorini che rivela un veto imposto dalla cantante americana a chiunque avesse voluto ...

Romina Power e il veto sulla Lecciso : cosa non si può fare quando l'ex moglie di Al Bano è in tv : A mettere ancor più zizzania tra Romina Power e Loredana Lecciso , mentre Al Bano cerca di stare del tutto fuori dal gossip ci pensa Alfonso Signorini che svela sulle pagine del settimanale Chi la ...

Al Bano e Loredana Lecciso : il veto di Romina Power : Se n’è parlato così tanto che sembra non manchi alcun dettaglio nella storia tra Al Bano e Loredana Lecciso. Lui sempre schivo è addirittura intervenuto in diretta telefonica a Storie Italiane per mettere la parola fine ai pettegolezzi e a una storia che più mediatica non si può. Lei è andata da Barbara D’Urso per controribattere e accusare Al Bano e Romina di aver anticipato i tempi presentandosi insieme a Ballando con le stelle ...

