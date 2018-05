Roma | un' altra rimonta per entrare in finale e nella storia d' Europa

Roma o mai più - con il Liverpool insegue un'altra notte perfetta : Champions: per la finale domani serve il 3-0 inflitto al Barca Se c'è ancora un limite, a questo punto di un cammino che ha già abbattuto convenzioni, convinzioni, previsioni e pronostici, la Roma lo ...

Roma - El Shaarawy : "Altra rimonta in Champions? Già sappiamo come fare" : Inevitabile anche un commento sull'aggressione al tifoso del Liverpool Sean Cox: 'Quanto successo martedì è inaccettabile, sono cose fuori dal mondo. Sono contento di essere qui per dare un messaggio.

Ad Anfield vince il Liverpool : per la Roma servirà un'altra impresa stile Barcellona : Nella semifinale di andata di Champions League, il Liverpool ha vinto allo stadio di Anfield contro la Roma per 5 a 2 la Roma. Doppiette di Salah e Firmino, reti di Mané, Dzeko e Perotti su rigore. Il ...

Donna maltrattata nella centrale Via Roma a Cagliari : un uomo arrestato per violenza : Il nucleo radiomobile della compagnia CC di Cagliari ieri sera ha arrestato, in flagranza di reato, un pregiudicato trentenne del Gambia, H. M., residente a Cagliari, per maltrattamenti in famiglia. L'...

Lazio - altra vergogna! Cori 'Anna Frank è della Roma' nel derby : la FIGC dorme : Il fatto fece scalpore: ne parlarono i media di tutto il mondo. La pena comminata alla Lazio dal Tribunale sportivo della FIGC, fu minore di quella richiesta dal Procuratore Pecoraro: 50 mila euro, ...

Roma - un'altra fontana sfregiata : biciclette contro l'opera di Della Porta : Uno sfregio, l?ennesimo, in una fontana storica e dall?altissimo valore artistico. Un raid vandalico avvenuto in piena notte, in una delle piazze più in vista di Roma: piazza Della...

Semifinali Champions League - per la Roma c'è il Liverpool. L' altra sfida è Bayern-Real Madrid : La Roma affronta dunque il Liverpool, andata ad Anfield Road, rivincita della finale del 1984 all'Olimpico. L'altra semifinale sarà Bayern-Real Madrid. Liverpool-Roma si...

Champions League - la Roma in semifinale col Liverpool. Bayern-Real l'altra sfida : La Roma pesca l'odiatissimo Liverpool in semifinale di Champions League, con la possibilità di disputare il ritorno in casa. Bayern Monaco-Real Madrid l'altra...

Roma : Genitori maltrattati per comprarsi la droga : Roma – I Genitori di un Romano di 42 anni hanno subito maltrattamenti e violenze finalizzati all’estorsione dei soldi a lui necessari per comprare le dosi di droga. Il malvivente, con problemi di tossicodipendenza, è già conosciuto alle forze dell’ordine. La situazione andava avanti da oltre due anni. I ‘Genitori coraggio’, al culmine dell’ennesima richiesta di soldi, hanno deciso di chiedere aiuto ai ...

Roma : Bidella denuncia maestra per maltrattamenti ai bambini : Roma – Barbara Nasso e’ intervenuta questa mattina nel corso di Ecg, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolo’ Cusano. La donna ha raccontato l’esperienza di cui e’ stata protagonista. “Facevo la Bidella in una scuola dell’infanzia, a Roma. A febbraio 2013 ho denunciato una maestra per maltrattamenti ...

Roma - un'altra legnata. La Viola non si ferma più : Roma - Nel nome di Astori. Continua la corsa della Fiorentina che ora insidia il Milan nella volata per l'Europa. Sei vittorie di fila la squadra Viola non le conquistava dall'aprile 1960 , in rosa a ...

Trento - un'altra auto in contRomano : Trento. Distrazione? Guida in stato di alterazione? Sono le domande che ci si fa quando si assiste ad uno dei sempre più numerosi casi di auto che viaggiano in contromano. Anche a Trento gli episodi ...

Roma - già condannato per maltrattamenti - continua a picchiare la moglie e la sequestra in casa : Già condannato per maltrattamenti alla moglie, continuava ad aggredirla e a minacciarla. Gli agenti della IV sezione della squadra mobile di Roma, specializzata in reati sessuali, contro donne, minori ...

Roma : Già condannato maltratta la moglie - arrestato : La vittima è stata costretta a raggiungere una località protetta – Roma – Un’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita nei confronti di un... L'articolo Roma: Già condannato maltratta la moglie, arrestato proviene da Roma Daily News.