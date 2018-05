Roma | sos buche | boom di cause al Comune | 80 richieste al giorno

Municipio Roma XIV. Scuole dell’Infanzia sostengono l’Emporio della Solidarietà Trionfale : Le Scuole dell’Infanzia del Municipio Roma XIV sostengono l’Emporio della Solidarietà Trionfale. L’iniziativa promossa dal Municipio e dalla Caritas Diocesana

Chievo - esonerato Maran dopo il ko con la Roma. Scelto D'Anna come sostituto : Un mese senza vittorie è costato caro a Rolando Maran, esonerato dopo il pesante ko subito all'Olimpico contro la Roma. Il Chievo ha deciso di sollevare dall'incarico il proprio allenatore, vista ...

Calciomercato - Inter e Roma su Praet. La Samp stringe per il sostituto : il gioiellino croato Majer : già Calciomercato in casa Sampdoria. La società blucerchiata si sta muovendo in queste ore infatti per portare a Genova il giovane e promettente Lovro Majer, centrocampista/trequartista croato classe '...

Roma-Liverpool - sos negozianti : 'Celerini in ogni piazza oppure le saracinesche restano giù' : Forze dell'ordine scherate in maniera massiccia in ogni strada e stop alla vendita di alcol nella giornata del 2 maggio, quando a Roma si disputerà la partita di ritorno della semifinale di Champions ...

Roma - GUASTO METRO B/ Atac ultime notizie : linea chiusa San Paolo-Castro Pretorio - disagi per bus sostitutivi : ROMA, altro GUASTO METRO B: ultime notizie, disagi Atac. linea chiusa tra San Paolo e Castro Pretorio, GUASTO a Colosseo. Traffico rallentato e "giallo" sui bus sostitutivi di superficie(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 10:45:00 GMT)

Sostenibilità : Regione Emilia Romagna cerca imprese da premiare : Bologna , askanews, - La Regione Emilia Romagna cerca imprese virtuose, attive in progetti di CSR e Sostenibilità, da premiare. E' stata infatti lanciata la quarta edizione del premio "Innovatori ...

Roma - Atac a rischio sospensione : manca fideiussione/ Ultime notizie : Ministero - “vogliamo garanzie su conti” : Atac a rischio stop indeterminato? Ultimatum del Ministero dei Trasporti all'azienda pubblica Romana, ma in Campidoglio la maggioranza tranquillizza i cittadini(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 22:19:00 GMT)

Consumi sostenibili : accordo Roma Capitale – Ministero : Ministero dell’Ambiente e Roma Capitale incrementeranno la collaborazione in materia di sostenibilita’ ambientale dei Consumi nel settore della Pubblica Amministrazione. Lo prevede il Protocollo sottoscritto oggi dal direttore generale per il Clima e l’Energia del Ministero, Renato Grimaldi, e dall’assessora alla sostenibilita’ ambientale di Roma Capitale, Pinuccia Montanari. L’accordo, di durata triennale, ...

Jovanotti - concerti sospesi : ha un edema alle corde vocali - silenzio assoluto. Da Bologna a Roma - le date a rischio : Jovanotti, concerti annullati per un problema di salute, come spieghiamo su Leggo.it. Jovanotti costretto per la prima volta a sospendere un concerto a causa di un problema di...

Consip - pm Roma contro il Riesame per annullamento sospensione Scafarto : “Palese violazione del diritto penale” : La decisione del tribunale del Riesame, che ha riammesso in servizio il maggiore dei carabinieri, Gianpaolo Scafarto, rappresenta una “palese violazione del diritto penale, delle regole processuali che governano la prova indiziaria, di travisamento dell’ipotesi di accuse e dei fatti posti a suo fondamento”. Lo scrive la Procura di Roma nel provvedimento con cui ha impugnato in Cassazione l’ordinanza che revoca la sospensione ...

Sorteggi di Champions League : diretta streaming - fiato sospeso per la Roma : Si comincia alle 13: sono rimaste in gioco Bayern Monaco, Liverpool, Real Madrid e Roma. Ecco tutto quello che c’è da sapere

Concorsone. Roma Capitale sta procedendo alle sostituzioni : Inizia l’assunzione dei candidati risultati “idonei” nell’ambito del cosiddetto Concorsone. A seguito delle revoche degli aventi diritto, che hanno rinunciato