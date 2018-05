Roma | Salah all' Olimpico dopo 50 milioni di inutili polemiche

Roma-Liverpool - Carragher : 'Salah ce l'hanno regalato. Rimonta? Non siamo il Barcellona...' : A proposito di Salah: oggi forse è uno dei migliori giocatori al mondo. Se lo aspettava quando l'ha visto arrivare in estate proprio dalla squadra giallorossa? 'È stato un grande acquisto, ...

Roma-Liverpool - le probabili formazioni : Edin Dzeko guida i giallorossi alla rimonta contro lo spauracchio Salah : La notte che tutti i tifosi della Roma stanno aspettando sta finalmente arrivando. Mercoledì alle ore 20.45, infatti, sarà di nuovo Roma-Liverpool come nel 1984. In quella occasione si trattava addirittura della finale dell’allora Coppa dei Campioni, mentre stavolta sarà il ritorno delle semifinali. Una occasione per “vendicare” sportivamente quella sconfitta bruciante e per portare i giallorossi di mister Eusebio Di Francesco ...

Garcia : 'Buon risultato ma restiamo umili. Sarr come Florenzi. Roma - con il Liverpool rimonta possibile. Su Salah...' : Rudi Garcia , tecnico del Marsiglia , ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la gara vinta contro il Salisburgo : 'I nostri tifosi sono fantastici, quando ci sono 65mila tifosi al Velodrome è difficile anche per gli avversari. Sono contento, si tratta di un buon ...

Roma - da Benatia a Salah quando la plusvalenza è una pugnalata : LIVERPOOL - Il lato oscuro della plusvalenza la Roma lo ha scoperto sulla propria pelle. Quel Salah che il mondo celebra, incoronandolo a unico alter ego di Ronaldo proprio nella notte in cui ha affettato Manolas e Juan Jesus ipotecando la finale del Liverpool , solo un anno fa giocava in giallorosso. ...

Pagelle / Liverpool-Roma (5-2) : i voti della partita. Salah da Pallone d'Oro (Champions League) : Le Pagelle di Liverpool Roma (5-2): i voti della partita che si è giocata ad Anfield Road,, semifinale di andata di Champions league. Ecco i migliori e i peggiori in campo.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 12:08:00 GMT)

Liverpool-Roma : Salah offside - 3-0 irregolare. La Var l'avrebbe cancellato : C'è un gol irregolare del Liverpool che "pesa" molto sul tentativo di rimonta che la Roma cercherà di effettuare nel ritorno. Una rete viziata da un fuorigioco , evidente, che la Var avrebbe ...

Roma - Monchi : 'Io ho venduto Salah - ma per i vincoli Uefa' : Roma - 'E' vero, io ho venduto Salah, ma costretto dai vincoli Uefa' . L'indomani la bruciante sconfitta ad Anfield per mano soprattutto dell'ex di lusso, Momo Salah , il ds della Roma Monchi si ...

Liverpool-Roma - il retroscena di Monchi su Salah : “costretto a venderlo” : Liverpool-Roma, si è disputato ieri il match valido per l’andata della semifinale di Champions League, grande prestazione da parte di Salah, 5-2 il risultato. Ecco le parole di Monchi proprio sulla cessione dell’egiziano in estate: “è vero, ho venduto Salah, ma costretto dai vincoli Uefa. L’anno scorso siamo stati costretti a cederlo entro il 30 giugno e se non lo avessimo fatto oggi non saremmo in semifinale”, ha ...

Roma - il ds Monchi si difende : 'Costretto dai vincoli Uefa a vendere Salah' : L'uomo copertina della vittoria del Liverpool contro la Roma ad Anfield è stato Salah , proprio il grande ex in campo ad Anfield: "E' vero, io l'ho venduto, ma costretto dai vincoli Uefa" spiega il ds ...

Salah conosce il dolore del non vincere - quasi - mai - ma la Roma non è morta... : Un mondo sconosciuto da scoprire ogni volta. E ogni volta bello da lasciare stupiti, vivendo l'illusione di aver compreso la felicità, anche solo per un istante. E il gol, secondo me, va celebrato ...

Mohamed Salah - Liverpool/ Castigatore della sua ex Roma - numeri da Pallone d'Oro : Mohamed Salah, Liverpool in estasi per le prestazioni dell'egiziano: doppietta con la Roma in semifinale di Champions League, numeri da Pallone d'Oro.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 10:40:00 GMT)

Salah ispira la cinquina - ma Dzeko e un rigore tengono viva la Roma : Avere un tridente da 89 gol a stagione è un'arma che nessuna squadra può vantare. Ma la Roma europea ha orgoglio e risorse insperate che tira fuori però troppo tardi e quando gli avversari dimostrano di avere la pancia piena. Dzeko che timbra un altro cartellino in Champions e Perotti tornato implacabile dal dischetto dopo qualche colpo a vuoto sono l'appiglio a cui attaccarsi per il ritorno. La macchina da guerra del Liverpool stava infatti ...

