Roma | rubato un furgone dell' Ama | scatta l' allerta antiterrorismo

Roma - rubato un compattatore Ama/ Allarme terrorismo e sicurezza : il mezzo può entrare in Ztl e aree chiuse : Roma, Allarme sicurezza e terrorismo: rubato un compattatore dell'Ama, aveva permesso per entrare in Ztl e aree chiuse dalle forze dell'ordine. Si cerca il camion in tutta la Capitale(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 18:16:00 GMT)