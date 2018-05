Roma | rubato un compattatore Ama È allarme sicurezza

blogo

: Roma, allarme sicurezza: rubato furgoncino dell’Ama in centro - Corriere : Roma, allarme sicurezza: rubato furgoncino dell’Ama in centro - MediasetTgcom24 : Rubato furgone rifiuti, scattano controlli di sicurezza a Roma #Roma - crisimeone : RT @07Emmedi: Roma: rubato un furgoncino della raccolta dei rifiuti parcheggiato all’esterno della sede Ama di Campo Boario. E' allarme ter… -

(Di martedì 1 maggio 2018) Questa notte a, nel quadrante delle Terme di Caracalla, è statounche era parcheggiato all'esterno della sede Ama di Campo Boario e il furto ha subito fatto scattare l'e ha fatto partire tutte le misure antiterrorismo. Si tratta di un evento piuttosto grave in una giornata come questa, tra il concerto del Primo Maggio in Piazza San Giovanni, la visita del Papa al Divino Amore e l'arrivo dei tifosi del Liverpool per la partita di Champions League di domani.Il mezzo, infatti, ha il permesso per accedere alle zone a traffico limitato, per questo sono stati allertati i militari dell'esercito, i poliziotti, i vigili urbani e i carabinieri e a ogni cambio turno nelle sale radio vengono ripetuti il modello e la targa, in modo da ritrovarlo al più presto. In ogni caso le zone a cui il mezzo può accedere sono presidiate dalle forze ...