Roma o mai più | con il Liverpool insegue un' altra notte perfetta

Internazionali d’Italia Roma 2018 : quali italiani parteciperanno? La situazione tra main draw - wild card e qualificazioni : Gli Internazionali d’Italia si avvicinano. Dal 13 al 20 maggio i campi del Foro Italico di Roma saranno il centro del mondo del tennis. Un appuntamento imperdibile non solo per i tifosi, ma anche per i tennisti italiani. Quest’anno, però, la classifica è stata impietosa ed il solo Fabio Fognini, attualmente al numero 19 della classifica mondiale, ha ottenuto l’accesso diretto. In aiuto dei tennisti azzurri è pertanto ...

Roma - che spettacolo ad Anfield : tifosi eccezionali dopo i 5 gol subiti - con orgoglio cantano “noi non ti lasceremo mai” e a fine partita esplode la festa come se avessero vinto [VIDEO] : La Roma ha perso in campo la prima battaglia ma sugli spalti ha vinto grazie al sostegno di tifosi fantastici. E’ andata in scena ieri l’andata della semifinale di Champions League, 5-2 il risultato finale che comunque lascia aperte le chance di qualificazione in finale, la differenza l’ha fatta l’ex Salah, autore di una doppietta, due assist ed una prestazione fantastica, dopo l’uscita dell’egiziano la Roma ...

Salah conosce il dolore del non vincere - quasi - mai - ma la Roma non è morta... : Un mondo sconosciuto da scoprire ogni volta. E ogni volta bello da lasciare stupiti, vivendo l'illusione di aver compreso la felicità, anche solo per un istante. E il gol, secondo me, va celebrato ...

Roma e Liverpool - mai così lontane e mai così vicine : ... dalle due società esce un senso di appartenenza quasi integralista nel quale si riconoscono da sempre le due tifoserie e poche altre sono così agli occhi del mondo. Quel 'You'll nerver walk alone' ...

La Roma annuncia Qatar Airways come nuovo Main Global Partner : L'accordo è il più grande mai siglato dalla società e uno dei più importanti raggiunti da un club italiano. L'articolo La Roma annuncia Qatar Airways come nuovo Main Global Partner è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma - Schick ora c'è : è vivo - meglio tardi che mai : La partita con il Barcellona lo ha restituito al mondo, la strigliata di Dzeko lo ha rimesso con i piedi per terra. Ora finalmente c'è, gol a parte. E' vivo. tardi, forse. Ma meglio tardi che mai.

