Roma | meriti una grande notte senza macchie

Klopp - noi e Roma meritiamo di essere qui : ANSA, - LIVERPOOL, 23 APR - "Quella di domani è una partita speciale: molti pensavano che la semifinale sarebbe stata Manchester City-Barcellona, e invece ci siamo noi e la Roma. Giusto così, ce lo ...

Liverpool - Klopp : 'Noi e la Roma meritiamo di essere qui' : 'Quella di domani è una partita speciale: molti pensavano che la semifinale sarebbe stata Manchester City-Barcellona, e invece ci siamo noi e la Roma. Giusto così, ce lo siamo entrambe meritato. Di ...

Roma - solo 70 anni fa peggio in casa. Di Francesco : "Ma meritiamo di più" : Un punto nelle ultime due giornate: e in mezzo la sconfitta che praticamente chiude anche il cammino europeo. Non è un grande momento per la Roma di Di Francesco, soprattutto per quel che riguarda i ...

Pagelle Barcellona-Roma - Champions League : 4-1. Roma punita oltre i propri demeriti. Bene Dzeko e Alisson - ma i blaugrana non perdonano : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Barcellona-Roma Il Barcellona vince con un rotondo 4-1 contro la Roma, ma mai risultato fu più bugiardo. I giallorossi, infatti, tengono Bene il campo e si ritrovano sotto di due gol solamente per altrettanti autoreti proprie, la prima di De Rossi in anticipo su Messi, la seconda di Manolas in rimpallo su Umtiti. Il terzo gol di Piquè poteva tagliare la gambe alla squadra di Di Francesco che, invece, ...

Festa del papà - a Roma corteo dei padri separati : “Anche noi meritiamo rispetto. Mio figlio? Non lo vedo da 465 giorni” : “Tutti uguali”. Questo lo slogan del Daddy’s Pride, la maniFestazione dei papà separati, organizzata in occasione della Festa del papà. Dal Colosseo a Piazza Venezia, hanno sfilato i papà separati per far valere i loro diritti. “Dopo 20 anni di maniFestazioni, la Festa del papà è ancora solo la Festa dei pasticceri – spiega uno degli organizzatori – Noi vogliamo difendere il diritto dei bambini di amare due ...