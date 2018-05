Roma-Liverpool : io - due amici e l'incubo rosso : Roma in vantaggio, che per qualcuno è la frase più bella al mondo. Il boato al gol di Ago, però, non ha nulla a che vedere con il silenzio devastante che ha accompagnato il rigore di Kennedy, quello ...

Champions : Roma-Liverpool su Canale 5 : Il ritorno delle semifinali anche in live streaming gratuito sul sito www.sportmediaset.it e sull'app Sportmediaset

Roma-Liverpool - scatta l'allerta : arrivano i primi tifosi - città blindata : I primi tifosi inglesi sono arrivati a Roma. Ma l'attesa è per domani, mercoledì, quando nella capitale arriveranno i 5mila supporter dei Reds , compersa quella cinquantina di violenti, che potrebbero ...

Roma-LIVERPOOL - DI FRANCESCO/ "Strootman non recupera. Andremo a caccia di un altro miracolo" : ROMA-LIVERPOOL, Di FRANCESCO: "Non sarà facile ripetere l'impresa con il Barcellona ma ci proveremo, i 70 mila dell'Olimpico ci daranno una mano". Le parole del mister.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 15:34:00 GMT)

Champions League - Roma-Liverpool in diretta alle 20 : 45 : TORINO - Domani sera, mercoledì 2 maggio, il match di Champions League Roma-Liverpool, valido per il ritorno delle semifinali della massima competizione europea per club, sarà trasmesso in diretta e ...

Roma-Liverpool - Di Francesco : “sono vicino a Sean Cox” : “Un po’ di cattivi ci sono in tutte le tifoserie, credo che sia una minima parte. Ho già detto che sono molto vicino a Sean Cox e alla sua famiglia, e sono contro ogni forma di violenza. A Roma ci sono tifosi veri e perbene, appassionati. È una piccolissima parte che anche dalle vostre parti credo ci sia e può rovinare il nostro sport”. Così Eusebio Di Francesco risponde a un cronista inglese sul tifo violento dopo i fatti di ...

Roma-Liverpool : Nainggolan : “siamo concentrati” : “Fare tre gol sarà difficile, ma lo era anche con il Barcellona e l’abbiamo fatto. Qui sarà ancora più dura, dobbiamo provarci evitando di ripetere gli errori dell’andata. Concentrati stavolta”. Raja Nainggolan è pronto alla sfida dell’Olimpico con il Liverpool che vale la finale di Champions League. “Loro hanno fatto la differenza in attacco – dice il giallorosso alla vigilia del match di ritorno -. ...

Roma-Liverpool - Di Francesco : “crediamo nel miracolo” : “Con questa gente che ha mostrato tanta passione, con questi tifosi, davanti a 70mila persone c’è il desiderio di fare un altro miracolo”. Eusebio Di Francesco insegue un’altra impresa con il Liverpool nel ritorno della semifinale di Champions, dopo quella fatta con il Barcellona nei quarti. “Questo deve spingerci a dare qualcosa in più che è mancata all’andata – dice il tecnico giallorosso alla vigilia ...

Roma-Liverpool - Nainggolan : 'Vincere qui avrebbe altro sapore - io ci credo. A secco di gol? Magari domani...' : Il sogno di accedere alla finale di Champions League è all'orizzonte, ma dopo la pesante sconfitta dell'andata ad Anfield contro il Liverpool, la Roma è chiamata ad un'altra impresa come quella già ...