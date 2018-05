Roma-Liverpool | messaggio di Totti dopo gli scontri dell’andata | “Tutto il mondo ci

Liverpool - Wijnaldum : 'Delusi per i due gol subiti. La Roma non ci fa stare tranquilli' : Come vi siete avvicinati a questa sfida? Come sempre, abbiamo fatto le stesse cose, stessa routine, i pasti, gli orari, nulla di speciale. Dopo la partita eravamo delusi per i 2 gol subiti, ma a ...

Roma-Liverpool - Klopp : 'Meritiamo la finale' : 'Credo che tutti abbiamo la stessa opinione su questo. E' una partita di calcio, tutto quello che succede di fuori è off. Dopo che per una settimana se ne è parlato, dobbiamo sostenere la famiglia di ...

Roma-Liverpool : tutti i numeri della partita : Nel gara di andata della semifinale di Champions League contro il Liverpool, la Roma giocherà la sua 103ª gara nella massima competizione europea Coppa dei Campioni inclusa, fino ad ora sono ...

Roma-Liverpool : i giallorossi in campo con una maglia per Sean Cox : La Roma è scesa in campo a Trigoria per la rifinitura in vista della semifinale di ritorno di Champions League, domani all'Olimpico con il Liverpool. I giallorossi hanno indossato una maglia con la ...

Roma-Liverpool è il miglior incasso di sempre in Italia : battuta Inter-Juve : Roma-Liverpool batte il fresco record di incasso di Inter-Juve . Secondo Sky Sport , il match di domani sera all'Olimpico fa registrare il record di incasso all time sul territorio Italiano con 5.3 milioni di euro. Viene superata di poco la sfida di sabato 27 aprile a San Siro,...

Roma-Liverpool : giallorossi a Trigoria con maglia Forza Sean : La Roma è scesa in campo a Trigoria per la rifinitura in vista della semifinale di ritorno di Champions League, domani all'Olimpico con il Liverpool. I giallorossi hanno indossato una maglia con la ...

Roma-Liverpool - la formazione. Di Francesco : "Strootman non ce la fa. Punto su Dzeko" : Nainggolan: "Dobbiamo provare a segnare 3 goal concedendo il meno possibile" Roma-Liverpool, probabili formazioni e dove vederla in tv Real Madrid-Bayern

Roma-Liverpool - una maglia con dedica per i giallorossi durante l'allenamento : 'Forza Sean' : ... ripetutamente, dagli appelli degli addetti ai lavori, a viversi una serata di sport e spettacolo. Da questo punto di vista il club giallorosso sta facendo di tutto per rendere l'accoglienza ai ...

Roma-Liverpool : i Reds a Fiumicino : ANSA, - ROMA, 1 MAG - Il Liverpool, che domani sera sfiderà la Roma nell'incontro di ritorno delle semifinali di Champions League, è nella Capitale. I Reds sono arrivati all'aeroporto di Fiumicino ...

Concertone e Roma-Liverpool - scatta piano : ANSA, - ROMA, 1 MAG -Tutto pronto, a Roma, per la maratona musicale di piazza S.Giovanni e per il big match di domani sera allo stadio Olimpico: il piano di sicurezza è già in piena fase. Il piazzale ...

Champions - tifosi Liverpool a Roma. 1500 agenti schierati e niente alcool : Sono arrivati in tarda mattinata i primi tifosi del Liverpool in vista della semifinale di ritorno di Champions di domani. La maggior parte dei tifosi è arrivata in aereo, ma molti anche i supporter ...

Roma-Liverpool - scatta l'allerta : arrivano i primi tifosi - città blindata. Cinque zone a rischio da stasera : ... in una guerriglia per le strade: il direttore sportivo della Roma Monchi chiede ai romanisti di colorare la città di giallorosso e Francesco Totti di essere 'responsabili', perché 'il mondo ci ...

Calcio Champions League : Liverpool come il Barcellona - la Roma sogna un’altra notte magica all’Olimpico : Il Liverpool come il Barcellona. Questo è l’auspicio della Roma, che domani, mercoledì 2 maggio, sogna un’altra serata memorabile all’Olimpico nel ritorno della semifinale di Champions League 2017-2018. I giallorossi all’andata hanno incassato un perentorio 5-2 ad Anfield, ma il passivo poteva essere persino più pesante senza le marcature finali di Dzeko e Perotti, che hanno restituito la speranza alla Roma di ripetere ...

Roma-Liverpool : io - due amici e l'incubo rosso : Roma in vantaggio, che per qualcuno è la frase più bella al mondo. Il boato al gol di Ago, però, non ha nulla a che vedere con il silenzio devastante che ha accompagnato il rigore di Kennedy, quello ...