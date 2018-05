Roma-Liverpool | Klopp | godiamoci festa

Roma-Liverpool : Wijnaldum - niente paura : ROMA, 1 MAG - "Siamo delusi per i due gol presi ad Anfield: per questo non siamo rilassati, la Roma ha dimostrato di essere forte e la rimonta vista col Barcellona è un monito sufficiente". Il ...

Champions League 2018 : Real-Bayern e Roma-Liverpool valgono l’accesso in finale. Diretta tv su Canale 5 : Roma-Liverpool La Uefa Champions League 2018 si appresta a conoscere le due squadre che il 26 maggio si sfideranno a Kiev per laurearsi Campioni d’Europa. Si giocano le semifinali di ritorno, con il Real Madrid chiamato a difendere in casa il 2 a 1 inflitto in Germania al Bayern Monaco, mentre la Roma va a caccia di un’altra impresa all’Olimpico per ribaltare il 5 a 2 del Liverpool all’andata. Champions League in tv: le ...

Roma-Liverpool : Klopp - meritiamo finale : ANSA, - ROMA, 1 MAG - "Non siamo il Chelsea o il Barcellona, ogni gara è diversa, ogni squadra pure: non siamo già qualificati ma non penso ci troviamo in una situazione difficile noi. La Roma dovrà ...

Liverpool : Klopp - difficile rimonta Roma : ANSA, - Roma, 1 MAG - "Meritiamo di essere qui, anche la Roma ha fatto benissimo: siamo due squadre che si rispettano, ma noi abbiamo il sogno di raggiungere la finale. E' difficile giocare contro di ...

Roma - contro il Liverpool non convocati Strootman e Perotti : Roma - Sono 21 i giocatori che saranno a disposizione di Di Francesco per la sfida con il Liverpool . Out gli infortunati Strootman, Perotti, Defrel e Karsdorp, oltre a Silva e Lobont fuori dalla ...

Roma Liverpool - Klopp : 'Non siamo né il Chelsea - né il Barça. Segnarci 3 gol possibile - ma non facile' : "Non siamo il Chelsea o il Barcellona, ogni gara è diversa, ogni squadra pure: non siamo già qualificati ma non penso ci troviamo in una situazione difficile noi. La Roma dovrà fare tre gol, se si ...

Liverpool - Klopp 'Non siamo il Barca - errori della Roma vanno sfruttati' : Roma - 'Oggi viviamo una grande emozione, ora siamo ottimisti e siamo felici di essere qui. Ce lo meritiamo, i ragazzi hanno fatto benissimo. Noi siamo qui per lottare per i nostri sogni, vogliamo la ...

Liverpool - Klopp : 'Un 3-0 della Roma è complicato : vogliamo andare a Kiev' : Roma - Klopp conosce le insidie della sfida dell'Olimpico. L'obiettivo del Liverpool è la finale di Kiev, ma il primo pensiero è per Sean Cox, il tifoso ferito durante gli incidenti dell'andata: 'E' ...

Roma-Liverpool - l'allenamento dei giallorossi : maglia speciale per Sean

Roma - Di Francesco prova gli 11 anti-Liverpool : dubbio El Shaarawy - Strootman ko : Eusebio Di Francesco ha confermato che la formazione che schiererà domani contro il Liverpool nella semifinale di Champions League non sarà scontata. Al netto degli infortunati Strootman , contusione ...