Roma-Liverpool | Di Francesco | “crediamo nel miracolo”

Roma-Liverpool : Nainggolan - concentrati : ANSA, - ROMA, 1 MAG - "Fare tre gol sarà difficile, ma lo era anche con il Barcellona e l'abbiamo fatto. Qui sarà ancora più dura, dobbiamo provarci evitando di ripetere gli errori dell'andata. ...

Roma-Liverpool : Di Francesco - sia gioia : È una piccolissima parte che anche dalle vostre parti credo ci sia e può rovinare il nostro sport". Così Eusebio Di Francesco risponde a un cronista inglese sul tifo violento dopo i fatti di Anfield. ...

Roma-Liverpool - Nainggolan : 'Vincere qui avrebbe altro sapore - io ci credo. A secco di gol? Magari domani...' : Il sogno di accedere alla finale di Champions League è all'orizzonte, ma dopo la pesante sconfitta dell'andata ad Anfield contro il Liverpool, la Roma è chiamata ad un'altra impresa come quella già ...

Roma-Liverpool - Nainggolan : 'Basta errori - possiamo farcela. Voglio rimanere qui e vincere' : 'Penso che quando una squadra fa un risultato del genere, tutto il mondo guarda il risultato con occhi diversi. Chi se lo aspettava il 3-0 col Barcellona? Fare il tifo per un'italiana è una cosa ...

Roma - Di Francesco : 'Con il Liverpool vogliamo la grande rimonta' : Roma - 'Davanti a 70mila persone non vi aspettate una squadra arrendevole, ma combattiva con il desiderio di andare oltre l'ostacolo. Sono felice di quanto fatto, ma non dobbiamo accontentarci: ...

Boniek : “Roma-Liverpool? Miracoli non accadono sempre” : “Il discorso scudetto in teoria è chiuso. La Juventus si è fatta avvicinare una volta dal Napoli ma non commetterà un secondo errore. Se non è un discorso chiuso, è comunque indirizzato bene dalla Juve”. Lo dice l’ex bianconero Zbigniew Boniek, oggi presidente della federcalcio polacca, ai microfoni di Radio Anch’io Lo Sport dopo il weekend di campionato che ha visto la Juve tornare a +4 sugli azzurri. Soffermandosi sulla ...

Roma-Liverpool - Di Francesco : “vogliamo la rimonta” : “Davanti a 70mila persone non vi aspettate una squadra arrendevole, ma combattiva con il desiderio di andare oltre l’ostacolo. Sono felice di quanto fatto, ma non dobbiamo accontentarci: crediamo e vogliamo fortemente questa rimonta per fare qualcosa di grande”. Eusebio Di Francesco carica la sua Roma alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions con il Liverpool. “Farei copia e incolla della gara col Barcellona ...

Roma-Liverpool - Di Francesco suona la carica : “Salah? Noi abbiamo Dzeko…” : Roma-Liverpool, DI Francesco- Vigilia di grande emozioni e di grande carica. La Roma ci crede. Vincere per coltivare il sogno finale. Credere nel sogno rimonta. Di Francesco, intervenuto in conferenza stampa suona la carica. carica E OTTIMISMO “Non vogliamo accontentarci, ce la metteremo tutta. Dico sempre che è l’atteggiamento a fare la differenza. Cerchiamo di […] L'articolo Roma-Liverpool, Di Francesco suona la carica: ...

Roma-Liverpool - 5 zone a rischio scontri : piazze e ponti presidiati : Roma-Liverpool, appello alla calma. Lo hanno lanciato, congiunto, i sindaci delle due città , la Raggi ha invitato il collega di Liverpool, Anderson, a Roma per la partita, . Appello anche di ...

Roma-Liverpool - Di Francesco : 'Vogliamo fare qualcosa di grande' : 'Affrontiamo una squadra totalmente differente dal punto di vista tattico per mentalità, meno portata al palleggio ma capace di andare in verticale. Dal punto di vista motivazionale non cambia nulla ...

Roma-Liverpool - Klavan : “ci giochiamo la finale” : “La Roma è consapevole del fatto che in attacco siamo davvero una potenza, ma per questo si saranno attrezzati: noi comunque se esprimiamo il nostro miglior livello di gioco abbiamo grandi chance di andare in finale”. Il Liverpool si prepara al big match dell’Olimpico che vale la finale di Champions League: Ragnar Klavan, alla vigilia della gara, carica così i Reds, che partono col vantaggio del 5-2 dell’andata ad ...

Roma-Liverpool - la conferenza di Di Francesco e Nainggolan LIVE : la vigilia di Roma-LIVErpool, la partita che può consegnare ai giallorossi la finale di Champions League. Prima, però, servirà ripetere l'impresa già compiuta contro il Barcellona: rimontare i tre gol ...