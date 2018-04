Roma I prossimi appuntamenti alla Casa della Memoria e della Storia

Formula E - vince la DS Racing di Bird. Gp elettriche a Roma per i prossimi 5 anni – FOTO : Il primo Gran Premio a “elettroni” di Roma se l’è aggiudicato un britannico, Sam Bird, al volante della sua DS Virgin. Secondo posto per il brasiliano Lucas Di Grassi su Audi e terzo per il tedesco Lotterer su Techeetah. Decisiva, per l’esito della gara, l’abilità nel gestire al meglio la capacità delle batterie e quella di sfruttare le pochissime opportunità di sorpasso che il circuito cittadino ricavato ...

