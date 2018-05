Roma | i giovani e il lavoro che non c' è Ma la capitale può creare il suo futuro

Roma - droga nascosta al parco giochi : arrestati sei giovani - : I carabinieri li hanno colti in flagranza di reato mentre vendevano gli stupefacenti nel parco pubblico di via San Giusto. Tra loro anche due minorenni

Giro di Romandia 2018 - tutti gli italiani al via. Tanti giovani da seguire - su tutti Fabbro e Conci : Martedì 24 alla partenza del Giro di Romandia sono previsti 11 corridori italiani. Lo scorso anno arrivarono due vittorie azzurre con Fabio Felline ed Elia Viviani, mentre l’ultimo successo nella generale risale al 2002 quando trionfò Dario Frigo. Andiamo quindi a scoprire tutti gli italiani al via del Giro di Romandia e le loro ambizioni. Le speranze per una vittoria di tappa saranno riposte su Elia Viviani e Sonny Colbrelli, che cercheranno di ...

Pestaggi - minacce - spaccio : fermata banda giovani ai Castelli Romani - : I carabinieri di Grottaferrata hanno identificato un gruppo di ragazzi che terrorizzava i coetanei: il "capo" ha 16 anni. Per i sei sono state disposte misure cautelari

Polemica sulla festa dei Giovani democratici di Roma per i "funerali" di Renzi. Il dem Nobili : "Indegni" : Matteo Renzi accanto a una bara, in un disegno in bianco e nero dai toni macabri che fa da locandina per lanciare una festa. È la provocatoria iniziativa organizzata dai Giovani democratici della Balduina a Roma, per il cosiddetto "R.i.p.arty". Un titolo che gioca tra il "Riposa in Pace" dell'anagramma 'Rip' e il "ripartire" dopo la pesante sconfitta elettorale delle politiche. "Durante la campagna elettorale percepivi un certo malessere? ...

Progetto Giovani Cantù alle 18 la Jumbo sfida Roma per un posto alle final8 : La cronaca del match di ieri Avvio contratto della squadra canturina che fatica a entrare in partita chiudendo la prima frazione sotto 9-22. Nel secondo quarto però i canturini si svegliano e ...

Si parla di : Amatrice - una fiaba in note per ricostruire; Settimana della scienza a Roma - all'I.C. Frignani i bambini diventano maestri; WAYouth - la community di giovani Hackathon - : Frignani i bambini diventano maestri Si e' chiusa mercoledì 28 marzo, all'istituto comprensivo di via Frignani di Spinaceto, a Roma la XXI edizione di 'Noi bambini maestri di scienza', la mostra ...

Roma - sparatoria a Monteverde : ferite madre e figlia - fermati due giovani nomadi : Sono stati arrestati dai carabinieri del Comando provinciale di Roma i due uomini a bordo dell'auto che ieri sera non si è fermata all'alt e ha cercato di investire due militari in...

Piero Angela - Viaggio nell'antica Roma/ “Serve una nuova cultura : prepariamo i giovani al mondo che cambia” : Piero Angela, Viaggio nell'antica Roma: “Serve una nuova cultura: prepariamo i giovani al mondo che cambia”. Le ultime notizie sul noto divulgatore scientifico e il suo nuovo progetto(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 20:44:00 GMT)

Castelverde Calcio : i giovanissimi non sfigurano con la Roma : Marco Valerio: Siamo in crescita Roma – I giovanissimi sperimentali 2005 del Castelverde proseguono il loro percorso di crescita. Il gruppo allenato da Marco Valerio... L'articolo Castelverde Calcio: i giovanissimi non sfigurano con la Roma su Roma Daily News.