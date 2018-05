Roma | Di Francesco | Un altro miracolo? Con l' aiuto dei tifosi si può

Roma-Liverpool - Di Francesco : “vogliamo la rimonta” : “Davanti a 70mila persone non vi aspettate una squadra arrendevole, ma combattiva con il desiderio di andare oltre l’ostacolo. Sono felice di quanto fatto, ma non dobbiamo accontentarci: crediamo e vogliamo fortemente questa rimonta per fare qualcosa di grande”. Eusebio Di Francesco carica la sua Roma alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions con il Liverpool. “Farei copia e incolla della gara col Barcellona ...

Roma - Di Francesco 'Dobbiamo credere di poter fare qualcosa di grande' : Roma - 'Davanti a 70mila persone non vi aspettate una squadra arrendevole, ma combattiva con il desiderio di andare oltre l'ostacolo. Sono felice di quanto fatto, ma non dobbiamo accontentarci: ...

Roma-Liverpool - Di Francesco suona la carica : “Salah? Noi abbiamo Dzeko…” : Roma-Liverpool, DI Francesco- Vigilia di grande emozioni e di grande carica. La Roma ci crede. Vincere per coltivare il sogno finale. Credere nel sogno rimonta. Di Francesco, intervenuto in conferenza stampa suona la carica. carica E OTTIMISMO “Non vogliamo accontentarci, ce la metteremo tutta. Dico sempre che è l’atteggiamento a fare la differenza. Cerchiamo di […] L'articolo Roma-Liverpool, Di Francesco suona la carica: ...

Roma-Liverpool - Di Francesco : 'Vogliamo fare qualcosa di grande' : 'Affrontiamo una squadra totalmente differente dal punto di vista tattico per mentalità, meno portata al palleggio ma capace di andare in verticale. Dal punto di vista motivazionale non cambia nulla ...

Roma-Liverpool - la conferenza di Di Francesco e Nainggolan LIVE : la vigilia di Roma-LIVErpool, la partita che può consegnare ai giallorossi la finale di Champions League. Prima, però, servirà ripetere l'impresa già compiuta contro il Barcellona: rimontare i tre gol ...

Dopo Capri il compleanno di Ilary Blasi continua a Roma con Francesco Totti [FOTO] : 1/11 ...

Roma - un attacco a Kiev : Di Francesco prepara la sfida di Champions con il Liverpool : La speranza è l'ultima ad arrendersi, quindi ci sono ancora tutto oggi e un pezzo di domani per capire e, appunto, sperare, ma l'aria che tira non è buona: Kevin Strootman difficilmente sarà della ...

Roma - Di Francesco : “Juve favorita per titolo” : “Non credo che il discorso per lo scudetto sia chiuso ma, dopo la partita di oggi del Napoli, penso sia favorita la Juventus. Anche se la Juve deve venire a giocare da noi…”. Lo ha dichiarato l’allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, ospite alla trasmissione ‘Che tempo che fa’, su Rai 1. I giallorossi, che ospiteranno la squadra di Allegri all’Olimpico nella penultima giornata di campionato, ...

Roma - Di Francesco : “credo nella rimonta contro il Liverpool” : “Sono venuto qui per lanciare un messaggio: io ci credo. Questa squadra ha disputato già due partite veramente importanti in Europa, arrivando in semifinale, però il mio modo di pensare è di non accontentarsi mai, quindi vogliamo credere in questa rimonta sul Liverpool”. Così Eusebio Di Francesco, in vista della semifinale di ritorno di Champions League contro gli inglesi. L’allenatore della Roma, ospite alla trasmissione ...

Di Francesco : 'Credo nella rimonta col Liverpool. Lotta scudetto? Non è finita - la Juve deve venire a giocare a Roma...' : Nel nostro mondo e nella vita regna il pessimismo, ma io voglio riportare tutto alla realtà'. IL CASO ULTRAS - 'Condivido pienamente i messaggi contro la violenza, certi personaggi non hanno niente a ...

Roma - Di Francesco da Fazio : "Credo in questa rimonta" : E ancora: "Nel nostro mondo e nella vita regna il pessimismo, ma io voglio riportare tutto alla realtà". no alla violenza - E la realtà dice che la semifinale contro il Liverpool è stata segnata ...

Katy Perry e Orlando Bloom a Roma incontrano Papa Francesco a un mese dal concerto di Bologna (foto e video) : Vacanza d'amore e cultura per Katy Perry e Orlando Bloom a Roma: la star californiana è arrivata a Roma col fidanzato, la mamma Mary Hudson e il suo manager, per godersi la città a un mese dell'unico concerto italiano del suo Witness Tour previsto a Bologna all'inizio di giugno. La cantante ha avuto la possibilità di incontrare Papa Francesco durante un'udienza in Vaticano sabato pomeriggio, in occasione della conferenza internazionale Unite ...

Roma - Di Francesco : “Liverpool? Io ci credo” : “La squadra ha trattato questa gara in modo eccellente, perché era una sfida difficile e insidiosa. Meritavamo qualche gol in più, abbiamo creato pericoli al Chievo, poi il rigore concesso poteva riaprire il match ma ben venga questa grande parata di Alisson che magari gli ha dato la carica dopo i tanti gol presi ad Anfield”. Così il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, dopo il poker al Chievo. Cosa bisogna fare per rimontare il ...

Diretta/ Roma Chievo - risultato finale 4-1 - : Di Francesco - 'Liverpool? Io ci credo. Schick è in crescita' : Diretta Roma Chievo, info streaming video e tv: per i giallorossi imperativo non pensare subito alla semifinale di Champions e trovare i tre punti.