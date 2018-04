Roma Corsi Pubblici di giardinaggio | riaprono le prenotazioni

Roma : Aggredito medico in corsia : Roma – Un 72enne si e’ scagliato contro la dottoressa in turno, durante il colloquio pomeridiano, presso l’ospedale S. Andrea. L’uomo è stato accecato dall’ira, avendo da ridire su come stavano curando il figlio. La dottoressa e’ stata prima minacciata di morte e poi si e’ vista stringere le mani al collo da parte dell’uomo che ha fatto perdere le proprie tracce. I Carabinieri della stazione ...

Emilia-Romagna : domenica di soccorsi per biker e sciatori : Sono stati due gli interventi nei confronti di sciatori infortunatisi fuori pista questa mattina al Corno alle Scale (BO): i Tecnici del del Soccorso Alpino hanno dovuto provvedere in entrambi i casi a immobilizzare ed evacuare due scialpinisti che rovinando a terra hanno subito traumi degli arti inferiori, consegnandoli ai sanitari dell’infermeria alla base degli impianti e dell’ambulanza per le cure del caso. I tecnici del Soccorso ...

Maratona di Roma - difficoltà per il caldo : 200 soccorsi per disidratazione : Qualche disagio alla Maratona di Roma, che si è corsa oggi con partecipazione record, a causa del caldo: l’organizzazione ha reso noto che si sono registrati circa 200 maratoneti soccorsi dal servizio sanitario per disidratazione. Tre podisti sono stati trasportati in ospedale. Il tracciato contemplava 70 cambi di direzione (nessuna curva a gomito) e circa 7 chilometri di sampietrini. Il percorso ha toccato quasi tutti i punti più ...

LIVE Pagelle Barcellona-Roma - Champions League in DIRETTA : 4-1. Dzeko piazza la zampata e riapre i discorsi - ma Suarez li richiude : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Barcellona-Roma Primo tempo agrodolce per la Roma che disputa 45 minuti di ottima fattura ma va al riposo sotto di un gol che si è fatta da sola. L’autorete di De Rossi al minuto 38 è sale sulla ferita dopo una prestazione di squadra davvero di LIVEllo. Il Barcellona non è apparso al suo meglio ed i giallorossi hanno tenuto bene il campo. In avvio Dzeko si sarebbe anche guadagnato un penalty, ma ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “gialla” per frane - piene dei corsi minori e stato del mare al largo : “Per la prima parte della giornata di giovedì 22 marzo permane ancora una situazione di mare da molto mosso fino ad agitato al largo, con un’altezza d’onda sino a 3 metri proveniente da nord est. Il persistere della criticità idrogeologica Gialla è dovuta all’attuale fragilità del territorio ed alle condizioni di saturazione dei suoli, nonché al graduale scioglimento della neve nelle zone medio-montane e collinari. Nelle ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “gialla” per frane e piene dei corsi minori : “Per la giornata di domani non si prevedendo fenomeni Meteorologici significativi ai fini del sistema di Allertamento: – ventilazione sulle aree di crinale, con valori compresi tra 50 e 60 Km/h; – precipitazioni deboli e intermittenti su tutto il territorio regionale, con accumuli tra 5 e 10 mm in 24 ore; sull’Appennino centro-occidentale saranno a carattere nevoso a quote superiori a 1000 m e localmente 800 m; – ...

Trail Romagna in cammino : il 2018 va dai percorsi naturalistici a quelli religiosi : ... e il saggista Maurizio Pallante, che assieme al padre camaldolese Natale Brescianini affronterà il tema del legame fra monasteri ed economia sostenibile. E ancora: un percorso multisensoriale ...