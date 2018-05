Roma | contro il Liverpool non convocati Strootman e Perotti

Sit in Ugl a Roma contro 'morti bianche' : ANSA, - Roma, 1 MAG - Una intera piazza del centro di Roma riempita di oltre mille sagome umane di colore bianco, per ricordare le morti sul lavoro, "un fenomeno che continua silenziosamente nel suo ...

Mancini e la Nazionale : incontro con Oriali a Roma [VIDEO] : Ormai sembra chiaro: dopo il “no” secco di Carlo Ancelotti sarà Roberto Mancini il prossimo allenatore della Nazionale italiana. Gli incontri tra le parti si susseguono ed a breve, tra metà e fine maggio, il tutto sarà ufficializzato. Ieri incontro a Roma tra il team manager della Nazionale Lele Oriali e Roberto Mancini, i due sono amici ed hanno collaborato con ottimi risultati all’Inter vincendo vari scudetti e Tim ...

FIGC-Mancini - incontro a Roma per la panchina dell'Italia : verso la fumata bianca : " Per un tecnico allenare l'Italia, una delle squadre più importanti al mondo, è un incarico prestigioso, di cui essere orgoglioso - ha ribadito Mancini a 'Radio Rai', prima di lasciarsi andare a una ...

Incontro fra vescovo di Viterbo e il copto-ortodosso di Roma : L'evento sarà affiancato da spettacoli folkloristici egiziani sulla Piazza San Lorenzo e conferenze archeologiche tenute da docenti universitari italiani ed egiziani, con la partecipazione di Zahi ...

Roma - motociclista tampona auto e finisce contro il guardrail : è grave : Tanpona un'auto e si schianta: gravissimo centauro. L'incidente è avvenuto a Ostia ieri sera, in via dei Pescatori, nel tratto a senso unico tra via del Fosso di Dragocello e via del Canale della ...

Roma - Di Francesco : “credo nella rimonta contro il Liverpool” : “Sono venuto qui per lanciare un messaggio: io ci credo. Questa squadra ha disputato già due partite veramente importanti in Europa, arrivando in semifinale, però il mio modo di pensare è di non accontentarsi mai, quindi vogliamo credere in questa rimonta sul Liverpool”. Così Eusebio Di Francesco, in vista della semifinale di ritorno di Champions League contro gli inglesi. L’allenatore della Roma, ospite alla trasmissione ...

Roma-Liverpool - le probabili formazioni : Edin Dzeko guida i giallorossi alla rimonta contro lo spauracchio Salah : La notte che tutti i tifosi della Roma stanno aspettando sta finalmente arrivando. Mercoledì alle ore 20.45, infatti, sarà di nuovo Roma-Liverpool come nel 1984. In quella occasione si trattava addirittura della finale dell’allora Coppa dei Campioni, mentre stavolta sarà il ritorno delle semifinali. Una occasione per “vendicare” sportivamente quella sconfitta bruciante e per portare i giallorossi di mister Eusebio Di Francesco ...

No global contro i tornelli a Venezia : rimosso quello di piazzale Roma : No global contro i tornelli a Venezia: rimosso quello di piazzale Roma La protesta è stata portata avanti da una trentina di giovani che questa mattina ha tolto uno dei varchi che il Comune ha installato per regolamentare l'afflusso di turisti nel ponte del Primo maggio. La Polizia: "Lo ripristineremo quanto prima". LE ...

Chievo - l'allenatore Maran verso l'esonero dopo la sconfitta contro la Roma : Il Chievo va verso l'esonero del tecnico Rolando Maran, dopo la pesante sconfitta ieri per 4-1 con la Roma, che mette i gialloblù in piena lotta salvezza. La società del presidente Campedelli non ha ...

Roma - scontro auto-moto : muore 17enne : Roma, 28 apr. (AdnKronos) – Un 17enne è morto in un incidente stradale questa mattina a Roma. E’ successo intorno alle 9 in via della Pineta Sacchetti. Secondo una prima ricostruzione il giovane, che si trovava alla guida di una moto, è stato urtato da un’auto e si è poi schiantato contro un palo. Trasportato d’urgenza all’ospedale Gemelli, il ragazzo è morto poco dopo. Sul posto per i rilievi è intervenuta la ...

