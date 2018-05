Roma | concertone e Champions | Capitale blindata

Francesca Michielin/ "Domata" Roma scalderà il palco con Alanis Morissette (Concertone Primo Maggio 2018) : Francesca Michielin canterà sul palco del Concerto del Primo Maggio e poi tornerà sulla ribalta internazionale che oramai le appartiene. Sarà lei ad aprire il concerto di Alanis Morissette(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 10:47:00 GMT)

Roma - ecco il piano sicurezza per la visita del Papa - Concertone e Champions : Due giornate da bollino rosso nella Capitale: primo maggio con il Concertone e la visita del Papa e 2 maggio con Roma-Liverpool e lo sbarco di cinquemila tifosi inglesi tra cui 40 hooligans sotto...

Ultimo/ Ritorno alle origini per il ragazzo Romano... ma oggi sul palco! (Concertone Primo Maggio 2018) : Ultimo fa parte della line-up del Concerto del Primo Maggio 2018. Il vincitore delle nuove proposte di Sanremo è considerato il Re dei giovani, riuscirà a smuoverne le coscienze?(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 10:22:00 GMT)

CARMEN CONSOLI/ L'Eco di Sirene arriva fino alle piazze di Roma (Concertone Primo Maggio 2018) : CARMEN CONSOLI protagonista al concerto del 1 Maggio: la "cantantessa" torna sul palco di piazza San Giovanni con un progetto tutto "rosa" e due inediti(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 10:03:00 GMT)

Ermal Meta/ Dopo il successo di Assago - #NonAbbiamoArmi vuole conquistare Roma (Concertone Primo Maggio 2018) : Ermal Meta sarà sul palco del Concertone del Primo Maggio 2018 Dopo lo strepitoso successo del concerto al Forum di Assago di Milano. La sua crociata pacifista incontra il pubblico di Roma(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 09:43:00 GMT)

Roma - Concertone e Champions Massima sicurezza per 48 ore : Primo arresto per l'ordinanza antialcol in centro in vista di Roma-Liverpool. Ancora prima dell'entrata in vigore del provvedimento, stasera alle 19, il titolare di un pub in via dei Falegnami ha ...

1° maggio : anche Gianna Nannini sul palco del Concertone di Roma : 'Nonostante l'infortunio al ginocchio', ha fatto sapere, ci sarà anche lei sul palco Romano perché non 'voglio rinunciare alla mia presenza'. Parola di Gianna Nanni che si aggiunge così all'elenco di ...

Primomaggio.net - Il sito del concertone del primo maggio a Roma : Possibile seguire il primo maggio anche in web streaming live , grazie al video player di Rai 3, e commentare in social tv i momenti più intensi e le esibizioni delle band e dei cantanti. Un modo per ...

Concertone e Jovanotti - ma anche Sfera e tanti altri : i concerti a Roma : LUNEDI' 30 APRILE Rock/Jovanotti, fino al 2 maggio al Palalottomatica Ultimi giorni per godersi Jovanotti , che con una struttura curata nel minimi particolari, dalla scenografia ai suoni, e con una ...

Roma - Champions e Concertone - le trentasei ore senza alcol : Più zone rosse, aree super sorvegliate dove saranno approntati diversi meeting point per raggruppare i tifosi del Liverpool e accompagnarli allo stadio Olimpico. Forse non solo da Villa Borghese, dal ...

Roma - 1°maggio : la Nannini sarà al Concertone di Piazza San Giovanni : Grandi novità per il tradizionale Concertone del 1° maggio di Piazza San Giovanni (Roma): alla conferenza stampa si è presentata, Gianna Nannini. La cantante, in jeans e giubbotto blu, ha ancora le stampelle per via della caduta durante il concerto di Genova ad inizio aprile, ma è apparsa in ottima forma e ha confermato la sua presenza all'evento. Così, dopo ben 24 anni dalla sua prima partecipazione, la Nannini tornerà sul palco del mitico ...

Gianna Nannini al concertone di Roma : Gianna Nannini è tra i cantanti in scaletta al Concerto del Primo Maggio 2018 di Roma. La rocker senese torna così ad esibirsi sull'importante palco di Piazza San Giovanni in diretta su Rai 3. L'annuncio è stato dato durante la conferenza stampa del concertone nel corso della mattinata del 26 aprile. Mancano pochi giorni all'evento che riunirà in Piazza San Giovanni a Roma i giovani provenienti da ogni angolo di Italia. Dopo l'annuncio della ...

