Roma | allarme sicurezza | rubato furgoncino dell' Ama in centro

Roma - rubato un compattatore Ama/ Allarme terrorismo e sicurezza : il mezzo può entrare in Ztl e aree chiuse : Roma, Allarme sicurezza e terrorismo: rubato un compattatore dell'Ama, aveva permesso per entrare in Ztl e aree chiuse dalle forze dell'ordine. Si cerca il camion in tutta la Capitale(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 18:16:00 GMT)

Allarme hooligans. Totti esorta Roma : 'Il mondo ci guarda' : A Totti si unisce anche l'appello in coppia dei due sindaci, Virginia Raggi e Joe Anderson : ' Sarà una serata in cui tutto il mondo guarderà a Roma e per milioni di tifosi la partita rappresenterà ...

Roma - Liverpool - allarme sicurezza per la gara del 2 maggio Video : Cresce la preoccupazione per la sicurezza nella citta' di Roma in vista della partita di ritorno della semifinale di Champions League [Video] fra la Roma ed il Liverpool. Un appuntamento che gia' la Polizia italiana riteneva da bollino rosso per l’ordine pubblico, ma che ha assunto connotati ancora più preoccupanti dopo gli scontri di Liverpool, che si sono conclusi in maniera tragica, con il tifoso irlandese dei Reds che lotta per vivere su un ...

Roma Liverpool/ Allarme hooligans : 1000 tifosi inglesi schedati in arrivo. Il piano per la sicurezza : Roma Liverpool, è Allarme hooligans: 1000 tifosi inglesi schedati in arrivo per il ritorno della semifinale di Champions League. Il piano per la sicurezza: oggi vertice al Viminale(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 10:15:00 GMT)

Roma - stazione Metro A e B a Termini riaperta dopo un'ora/ Ultime notizie : allarme dopo puzza di bruciato : allarme rientrato a Roma, dove per più di un'ora sono state chiuse le stazioni della Metropolitana A e B di Termini, chiuse a causa di un forte odore di bruciato che aveva spinto Atac a intervenire. Subito è stato vietato ai passeggeri di prendere i convogli, poi sono arrivati i vigili del fuoco che hanno verificato la segnalazione giunta da parte del personale di Sicurezza, che per primo aveva avvertito il forte odore di bruciato dalle banchine ...

Rischio salmonella - Salame ritirato dal mercato/ Listeria nella spianata Romana : allarme anche sul mais : Rischio salmonella, Salame ritirato dal mercato: trovata Listeria monocytogenes nella spianata romana, questa può causare dei problemi davvero molto pericolosi per la salute.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 00:13:00 GMT)

Roma - ritorna l'allarme terrorismo Massima allerta nelle isole pedonali : Prima ancora che il terrore si impadronisse di Muenster e di mezza Europa ancora una volta, a Roma l'allarme terrorismo era già scattato in due occasioni: la prima all'aeroporto di Ciampino, la ...

Roma - allarme all'Anagrafe : 35mila fantasmi arabi - cinesi e africani : Migliaia di nomi come Mohammed, Abu, Ali, Hossain, oppure Vlad, Florian, Gheorghe, Niculina, o ancora Zheng, Yang, Yuxia, Janying. Scomparsi nel nulla. Inghiottiti nel limbo caliginoso della ...

Roma - allarme bomba all'aeroporto di Ciampino : scalo evacuato : Paura a Ciampino per un allarme bomba. L'aeroporto Romano è stato evacuato. Centinaia i passeggeri riversatisi nei parcheggi.

Roma - rientra allarme su Metro C : rientrato l' allarme bomba alla stazione Torre Angela della Metro C di Roma, scattato intorno alle 14 per un trolley abbandonato sulla banchina. All'interno del bagaglio considerato sospetto sono ...