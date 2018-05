Roma a Trigoria con maglia 'Forza Sean' : ANSA, - Roma, 1 MAG - La Roma è scesa in campo a Trigoria per la rifinitura in vista della semifinale di ritorno di Champions League, domani all'Olimpico con il Liverpool. I giallorossi hanno ...

Roma-Liverpool : giallorossi a Trigoria con maglia Forza Sean : La Roma è scesa in campo a Trigoria per la rifinitura in vista della semifinale di ritorno di Champions League, domani all'Olimpico con il Liverpool. I giallorossi hanno indossato una maglia con la ...

Champions : rifinitura Roma a Trigoria : ANSA, - Roma, 19 APR - Sabato in campo a Ferrara contro la Spal, domenica a Trigoria per allenarsi, lunedì rifinitura e partenza per Liverpool. Questo il programma della Roma in vista della semifinale ...

Roma - Pallotta a Trigoria per incoraggiare la squadra in vista del derby : Si è goduto all'Olimpico la rimonta contro il Barcellona che è valsa la semifinale di Champions League alla sua Roma, adesso, Pallotta, crede in un'altra impresa: quella nel derby, a coronamento di ...

Roma - Pallotta a Trigoria per incoraggiare la squadra in vista del derby : Roma - Questa mattina verso le ore 10.00 il presidente della Roma James Pallotta giunto nella Capitale martedì, si è recato a Trigoria per salutare e incoraggiare la squadra in vista del derby di ...

Roma - si rivede Cassano : visita amarcord a Trigoria : Non metteva piede a Trigoria da più di dieci anni, da quando ha lasciato la Roma direzione Madrid con polemiche annesse. Oggi Antonio Cassano è tornato al Fulvio Bernardini, accolto da Di Francesco e ...

Roma - si rivede Cassano : visita amaracord a Trigoria : Non metteva piede a Trigoria da più di dieci anni, da quando ha lasciato la Roma direzione Madrid con polemiche annesse. Oggi Antonio Cassano è tornato al Fulvio Bernardini, accolto da Di Francesco e ...

Calciomercato Roma - Raiola a Trigoria : Balotelli sempre più vicino : Calciomercato Roma – La Roma è reduce dalla pesante sconfitta nella gara di Champions League ai quarti di finale contro il Barcellona, la qualificazione è compromessa, serve più di un’impresa per superare il turno, adesso tutto sul campionato con l’obiettivo di qualificarsi nelle prime quattro posizioni. Nel frattempo si avvicina sempre di più il colpo per la prossima stagione, stiamo parlando dell’attaccante Mario ...

Roma - Nainggolan si è allenato a Trigoria : Roma - Il Ninja ci prova. Radja Nainggolan farà di tutto per mettersi a disposizione di Eusebio Di Francesco per l'impegno che attende la Roma mercoledì sera sul campo del Barcellona per l'andata dei ...

La Roma lavora a Trigoria - dubbi su Nainggolan : 'Tanti auguri di buona Pasqua' sui social ai tifosi, ma soprattutto una festività passata al lavoro per la Roma, che all'indomani della trasferta a Bologna si sono allenati a Trigoria per preparare l'...

Roma-Shakhtar - e se si andasse ai rigori? A Trigoria provati i rigoristi - ecco i prescelti : ... dove vedere il match di Champions League oggi 13 marzo Roma-Shakthar, i giallorossi si qualificano ai quarti di Champions se LIVE Roma-Shakhtar Donetsk, cronaca e risultato in tempo reale: probabili ...