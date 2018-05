Roger Waters | un militante dei diritti umani | quelli veri Intervento di

Roger Waters - la recensione del concerto al Forum di Assago : dalla toccante Time alla perfezione di Mother. La serata brano per brano : recensione brano per brano della data di “Us + them” andata in scena il 18 aprile 2018 al Forum di Assago di Milano. Cioè ieri. Avevo visto lo stesso tour l’11 settembre 2017 a New York, Barclays Arena, e lo vedrò anche il 24 aprile a Bologna e il 6 luglio a Londra (Hyde Park). Breathe. Introdotta da Speak To Me, sancisce l’inizio dello show. Esecuzione impeccabile, quasi scolastica. Waters, in questo tour, vuole cominciare “piano”. One Of These ...

Roger Waters come un Superman per salvarci : ... come il tour, come il brano , uno dei pochi della carriera solista a trovare spazio in scaletta, che per ovvie ragioni si rivela il punto più alto del vero concept di questo nuovo giro del mondo di ...

Prima data a Milano per Roger Waters : 'Grazie Italia per i migranti' : L'unica frase che Roger Waters sa pronunciare in Italiano è 'Grazie mille', è lui a confessarlo al pubblico del Mediolanum Forum di Assago. Ma quelle due parole bastano per lanciare l'ennesimo ...

Roger Waters - sold out a Milano. E dal palco l’ex Pink Floyd elogia gli italiani : “Salvate i rifugiati nel Mediterraneo - grazie” : sold out per la prima data italiana del tour di Roger Waters, che ieri, martedì 17 aprile, si è esibito al Mediolanum Forum di Assago, a Milano. Durante il concerto l’ex bassista dei Pink Floyd ha salutato il pubblico accennando alcune parole in italiano, e poi ha ringraziato il nostro Paese per l’accoglienza dei migranti. “L’Italia ha molte cose fantastiche, e una di queste è il fatto che salva regolarmente i rifugiati ...

Dal rock alla politica - i tre show di Roger Waters : Intanto c'è la musica, di rara efficacia. Poi ci sono i proclami culturali e politici, che non ammettono compromessi. E infine gli effetti speciali, che lasciano a bocca aperta. Quando entra sul palco ...

Roger Waters - il grande spettacolo di Us + Them al Forum di Assago " RECENSIONE E SCALETTA : Anche la parte visiva è meno curata e originale di quella proposta negli spettacoli che Waters ha portato in Italia in passato. Ma è pur sempre un grande spettacolo, interpretato da una band di nove ...

Roger Waters in Italia dal 17 aprile - il maiale Algie saluta la leggenda dei Pink Floyd : info biglietti e scaletta : Roger Waters in Italia non poteva che essere salutato da un imponente maiale bianco che ricorda quello della celebra copertina di Animals. L'ex bassista dei Pink Floyd sarà in Italia dal 17 aprile, per il primo concerto della leg primaverile del suo Us + The Tour che inaugurerà al Mediolanum Forum di Assago. L'artista sarà ancora a Milano il 18 aprile, per poi spostarsi all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno per le date del 21, 22, 24 e 25 ...

Maiale bianco per Roger Waters a Milano : Milano, 17 APR - Un gigantesco Maiale bianco campeggia nei cieli di Milano. Non è un'installazione del FuoriSalone, ma l'omaggio di Sony Music a Roger Waters, in occasione della prima data italiana ...

