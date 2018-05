Roberto Mancini è il nuovo ct dell’Italia | per lui 5 milioni netti

Roberto Mancini verso la Nazionale : il giusto CT per l’Italia? Matrimonio azzurro all’orizzonte : Roberto Mancini è ormai lanciatissimo verso la panchina della Nazionale Italiana di calcio. Il Matrimonio è ormai annunciato, manca soltanto l’ufficialità che arriverà tra un paio di settimane, in concomitanza con la conclusione dei vari campionati e prima dell’inizio dei Mondiali a cui purtroppo gli azzurri non mancheranno dopo la clamorosa non qualificazione. L’attuale tecnico dello Zenit San Pietroburgo dovrebbe guidare la ...

Roberto Mancini : 'Sarei orgoglioso di guidare la Nazionale' : 'Non ho avuto contatti con la Figc ma non nego che sarei orgoglioso di guidare la Nazionale'. Roberto Mancini ribadisce che avrebbe piacere a essere nominato nuovo ct azzurro e rimette così tutta in ...

Nazionale - Roberto Mancini verso la panchina dopo il “no” di Ancelotti : “Contatti con la Figc per la panchina della Nazionale? No, assolutamente, non ne abbiamo mai parlato. Ma un allenatore che riesce ad arrivarci credo debba esserne orgoglioso. Per chi fa il mio mestiere, se un giorno dovesse arrivare questa possibilità, sarebbe una cosa molto bella. Ma rimane tutto qui, perché alla fine non c’è ancora stato niente”. Roberto Mancini commenta così le indiscrezioni secondo cui sarebbe in pole per ricoprire il ruolo ...

Calcio - Roberto Mancini : “Io in pole per la Nazionale? Ne sarei orgoglioso” : Roberto Mancini e la Nazionale Italiana di Calcio, due percorsi che potrebbero incrociarsi? Potrebbe essere…Dopo il “No” di Carlo Ancelotti di un paio di giorni, il roster dei nomi papabili per la panchina dell’Italia si restringe ed il 20 maggio, deadline per l’annuncio del nuovo ct, si avvicina. Sfumato dunque l’accordo con il tecnico emiliano, sembrerebbe essere il “Mancio” il favorito per ...

Calcio : Carlo Ancelotti si autoesclude dalla corsa alla panchina azzurra? Roberto Mancini il nome più probabile : “Questo matrimonio non s’adda fare”. Senza voler scomodare riferimenti letterari troppo impegnativi, l‘altalena riguarda il nome del prossimo allenatore della Nazionale Italiana di Calcio prosegue incessantemente. Giorni fa si era parlato di un incontro tra Carlo Ancelotti, il commissario della Figc Roberto Fabbricini ed il subcommissario “Billy” Costacurta. I vertici federali, infatti, erano persuasi che il ...

Calcio - Roberto Mancini prossimo CT dell’Italia? Mancio in pole-position - i possibili convocati del futuro : Roberto Mancini è sempre più vicino alla panchina della Nazionale Italiana di Calcio: potrebbe essere lui il prossimo CT, la nomina ufficiale dovrebbe arrivare entro il prossimo 20 maggio. L’attuale allenatore dello Zenit San Pietroburgo, con un passato vincente all’Inter, dovrebbe guidare gli azzurri dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018: con buona probabilità spetterà a lui trascinarci fuori dalla crisi e rilanciarsi ...

Pio e Amedeo a Mosca 'accalappiano' Roberto Mancini : Roberto Mancini, allenatore dello Zenit di San Pietroburgo, è stato tra le vittime di Pio e Amedeo nell’ultima puntata di Emigratis, ambientata nella Grande Madre Russia. Il duo foggiano si è messo in viaggio dall’Italia a Mosca per incontrare Toto Cutugno ma, prima di arrivare al celebre cantante, hanno fatto tappa in diverse città. Tra queste San Pietroburgo, dove non si poteva non andare a seguire gli allenamenti dello Zenit, per rifilare ...

Roberto Mancini vicino alla nomina a ct : "La Gazzetta dello Sport" ipotizza già come potrebbe scendere in campo l'Italia di Roberto Mancini, proponendo due formazioni diverse: con il 4-2-3-1 o con il 4-3-1-2 i punti fermi sarebbero ...

Calcio : Mario Balotelli è ancora utile alla Nazionale italiana? L’avvento di Roberto Mancini potrebbe sorridergli : 14 gol in 21 presenze in League1 e 6 in 7 presenze in Europa League. Sono questi i numeri stagionali, al momento, di Mario Balotelli con la maglia del Nizza. I rossoneri di Francia sono stati per lui l’occasione della rinascita e forse della maturazione? Lui ne è convinto al pari del suo procuratore Mino Raiola ma, per il momento, la Nazionale italiana sembra essere ancora distante. Qualcuno potrebbe dire: “ancora parlate di ...

Roberto Mancini - scintille sui social. Insultato da un tifoso risponde 'tu e tua madre' : Decisamente non un buon momento per Roberto Mancini e il suo Zenit San Pietroburgo . La squadra dell'ex ct dell'Inter si trova in un momento di difficoltà sia in campionato in cui inanella un pareggio ...