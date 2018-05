RIFORMA PENSIONI 2018 Barbagallo chiede ancora fase 3 per cambiare Legge Fornero ultime

RIFORMA PENSIONI/ Proietti chiede più flessibilità a 63 anni (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Proietti chiede più flessibilità a 63 anni. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 30 aprile(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 17:56:00 GMT)

RIFORMA pensioni/ Nuovo richiamo dell'Ue all'Italia (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Nuovo richiamo della Commissione europea all'Italia. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 30 aprile(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 16:29:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Tassa su Google per aumentare gli assegni : la Spagna ci pensa (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Tassa su Google per aumentare gli assegni: la Spagna ci pensa. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 30 aprile(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 12:57:00 GMT)

RIFORMA pensioni/ Spi-Cgil in piazza in aiuto dei cittadini (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 30 aprile 2018. Lo Spi-Cgil in piazza in aiuto dei cittadini. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 09:36:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Accordo tra Inps e Cupla per aiutare i pensionati (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità 2018, oggi 30 aprile. Accordo tra Inps e Cupla per aiutare i pensionati. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 07:01:00 GMT)

Pensioni - novità oggi 27 aprile su RIFORMA Fornero e anni 2030-2040 Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni aggiornate ad oggi 27 aprile hanno come tema la riforma Fornero e gli scenari tra il 2030 e 2040, il periodo in cui andranno in pensione i cosiddetti baby boomers. Lo spunto arriva dal Def, il Documento di economia e finanza, presentato in forma tendenziale ieri dal governo uscente, alla presenza del premier Paolo Gentiloni e il ministro dell'Economia Padoan. Come comunica il quotidiano economico Il Sole 24 Ore, ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Damiano propone un punto di contatto tra Pd e M5s (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità 2018, oggi 29 aprile. Damiano propone un punto di contatto tra Pd e M5s. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 05:09:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Def : Legge Fornero salva i conti italiani. Salvini - "con noi salta" (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, oggi 28 aprile. Le stime del Def sugli effetti della Legge Fornero. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 10:41:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Senza Legge Fornero debito al 200% del Pil (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 28 aprile. Le stime del Def sugli effetti della Legge Fornero. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 06:22:00 GMT)

RIFORMA pensioni/ Le distanze tra Pd e M5s sulla previdenza (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Le distanze tra Pd e M5s sulla previdenza. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 27 aprile(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 17:56:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Quota 41 - lavoratori precoci pronti a scendere in piazza (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Quota 41, lavoratori precoci pronti a scendere in piazza. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 27 aprile(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 16:22:00 GMT)

RIFORMA pensioni/ Le parole di Luigi Di Maio dopo l'incontro con Fico (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Le parole di Luigi Di Maio dopo l'incontro con Fico. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 27 aprile(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 13:56:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Vitalizi in aumento per i deputati siciliani : Pensione anticipata e RIFORMA PENSIONI. Vitalizi in aumento per i deputati siciliani. Tutte le news e gli aggiornamenti sui temi previdenziali di oggi, 27 aprile(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 09:24:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Dati Inps - donne penalizzate e aumento dell’età (ultime notizie) : I Dati del monitoraggio Inps sulle PENSIONI liquidate nei primi tre mesi dell’anno sono stati analizzati da Ignazio Ganga, che evidenzia come “non solo sono state liquidate 23.000 PENSIONI in meno rispetto allo stesso periodo del 2017 (erano 86.688 nel 1° trimestre 2017 sono state 63.381 al 31 marzo 2018), ma si va in pensione più tardi perché l'età media di decorrenza della pensione di vecchiaia è aumentata di circa un anno passando da 65,5 ...