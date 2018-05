quattroruote

: RT @quattroruote: #Porsche, ma anche #Mini, #Jaguar e tante altre: la seconda vita delle auto con le repliche e le continuation series http… - alessandromirra : RT @quattroruote: #Porsche, ma anche #Mini, #Jaguar e tante altre: la seconda vita delle auto con le repliche e le continuation series http… - dinoadduci : Repliche e continuation series - La seconda vita delle auto FOTO GALLERY - RobbieGalante : RT @quattroruote: #Porsche, ma anche #Mini, #Jaguar e tante altre: la seconda vita delle auto con le repliche e le continuation series http… -

(Di martedì 1 maggio 2018) Lultima arrivata è la Memminger Roadster 2.7, un vecchio Maggiolino trasformato in una spider, dallaspetto ben più aggressivo e moderno del modello dorigine. Del quale rimane ben poco: il telaio tubolare, allungato e allargato, fa posto a un 4 cilindri boxer di 2.7 L da 210 CV e 247 Nm di coppia massima, montato in posizione centrale-posteriore.Personalizzare. Si tratta di un restomod, ovvero di un restauro customizzato con interventi alla meccanica, alla carrozzeria o alle sue dotazioni. Talvolta operato dallo stesso costruttore: è il caso della XJ6 di Nicko McBrain, batterista degli Iron Maiden, restaurata dagli specialisti della Jaguar Land Rover Classic Works di Coventry in 3.500 ore di lavoro, durante le quali sono state ripristinate, sostituite o costruite ex novo 4.000 componenti.Le. Ma quella del restomod, come apprenderete scorrendo le immagini della nostra, è ...