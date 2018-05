Renzi divide il Pd e boccia Di Maio ‘Misteriosi’ sms con Salvini | sogno di una ‘nuova’

Renzi ‘divide et impera’ - è riuscito anche a fare insorgere le donne del Pd : di Pia Starace Come se non bastasse, dopo i Renziani, i franceschiniani, gli orlandiani, i cuperliani, i martiniani e altre correnti che attualmente scorrono allagando il povero stagnante Partito democratico, ora c’è pure l’”onda anomala” delle donne dem che hanno lanciato con forza la petizione #TowandaDem, ispirata all’urlo della regina africana Towanda per il cambiamento (il cui senso originario è lo scardinamento di ogni forma di ...