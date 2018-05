Registrazione Uomini e Donne Trono Classico | Giordano Mazzocchi e Luigi Mastroianni

Registrazione Uomini E DONNE/ Trono Classico : Sara Affi Fella fa una sorpresa a Luigi con l'aiuto di Giordano : REGISTRAZIONE UOMINI e DONNE, Trono Classico: protagonisti Sara Affi Fella, Mariano Catanzaro e Nilufar Addati. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione ospiti.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 19:15:00 GMT)

Registrazione Uomini e donne oggi - la scelta di Nilufar : chi è il favorito Video : A #Uomini e donne è tempo di scelte e di nuove registrazioni. [Video] oggi 30 aprile verranno registrate le nuove puntate del trono classico che vedremo in onda la prossima settimana su Canale 5. Dopo la Registrazione della scelta di Nicolò Brigante, al quale è stata dedicata una puntata speciale in onda mercoledì 2 maggio in tv, ecco che oggi si ritornera' a porre l'attenzione sugli altri tre tronisti di questa edizione che stanno portando a ...

Registrazione Uomini e Donne/ Trono Classico - Nicolò Brigante ha scelto Marta Pasqualato? Gli indizi : Registrazione Uomini e Donne , anticipazioni Trono Classico 26 aprile 2018. Marta Pasqualato lascia il programma poco prima della scelta di Nicolò Brigante, ma...(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 16:08:00 GMT)

Registrazione Uomini e donne - la scelta di Nicolò : il rifiuto choc di Virginia? Video : Grande attesa per la prossima Registrazione [Video]di #Uomini e donne trono classico. Le anticipazioni di queste ore rivelano che il prossimo appuntamento con il dating show di Maria De Filippi verra' registrato questo giovedì 26 aprile. Noi remo la Registrazione in diretta grazie alle fonti e alle indiscrezioni che arriveranno dalle nostre 'talpe' che sarannio presenti in studio come pubblico: te questo post e il nostro canale ufficiale di ...

Anticipazioni Uomini e Donne Registrazione trono over mercoledì 18 aprile 2018 : Gemma a letto con… : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono over mercoledì 18 aprile 2018: Gemma dormirà con Marco! Maria tuona contro Sossio! Ida e Riccardo “fuori”… Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma e Marco, il suo nuovo pretendente, “a letto” insieme! Maria “rimprovera” Sossio che è ancora indeciso! Il gesto romantico di Armando! Si rinnova il nostro consueto appuntamento con le ...