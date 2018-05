Reggio Emilia | anziano derubato in strada da una giovane donna

Reggio Emilia - lite fra gruppi di minorenni al Parco del Popolo : interviene la polizia : Gli agenti hanno identificato i ragazzini di una delle due fazioni, che hanno confermato la lite con tanti di spintoni avvenuta con un secondo gruppo di giovani

Reggio Emilia - pugno in faccia a un cliente : denunciato un parrucchiere di via Turri : denunciato dalla polizia per lesioni personali il titolare di un parrucchiere di via Turri che ha colpito al volto un cliente dopo un diverbio

Reggio Emilia - ruba al Meridiana vestiti da neonato per suo figlio : denunciata : denunciata dalla polizia una giovane ragazza che ha cercato di rubare del vestiario neonatale da un negozio del centro commerciale

Reggio Emilia - rugbista 18enne in gravi condizioni - il padre chiede di pregare : "Oramai la medicina ha esaurito le munizioni, la Fede no. Pregate per Rebecca", chiede su Facebook Giuliano Braglia. La figlia 18enne gioca a rugby nella squadra degli Amatori Parma. Ora si trova in ...

Giornate della laicità 2018 : dal 4 al 6 maggio a Reggio Emilia la nona edizione : ... ricercatori, pensatori e filosofi per parlare apertamente di Costituzione, scienza e spirito critico. Anche quest'anno, in relazione alle lezioni nelle scuole, é stato aperto un bando per l'...

Roadshow Anas fa tappa a Reggio Emilia : Roma, 27 apr. (AdnKronos) - Arriva oggi a Reggio Emilia il Roadshow di Anas (Gruppo Fs Italiane) dal titolo 'Congiunzioni', un viaggio attraverso l’Italia da Nord a Sud, passando per le Isole, che fa tappa nelle principali piazze italiane. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Polizia di St

Roadshow Anas fa tappa a Reggio Emilia : Roma, 27 apr. (AdnKronos) – Arriva oggi a Reggio Emilia il Roadshow di Anas (Gruppo Fs Italiane) dal titolo ‘Congiunzioni’, un viaggio attraverso l’Italia da Nord a Sud, passando per le Isole, che fa tappa nelle principali piazze italiane. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Polizia di Stato, è stata organizzata in occasione del novantesimo anno di Anas. Partner del progetto anche Scania, Tgr Rai e Radio ...

Calcio a 5 - Coppa della Divisione 2018 : è Kaos al PalaBigi! Luparense sconfitta 5-1 - Reggio Emilia in trionfo : Kaos Reggio Emilia in trionfo al PalaBigi nella prima edizione della Coppa della Divisione 2017-2018. Gli Emiliani hanno conquistato il trofeo superando 5-1 la Luparense davanti al proprio pubblico al termine di un match sofferto in avvio e dominato nella seconda parte, con Kakà assoluto protagonista. I Lupi sono scesi in campo con il quintetto composto da Miarelli, Tobe, Honorio, Rafinha e Taborda, mentre sul fronte opposto il Kaos si è ...

DIRETTA/ Cantù Reggio Emilia (risultato finale 90-79) streaming video e tv : Della Valle non basta (Serie A) : DIRETTA Cantù Reggio Emilia, info streaming video e tv: orario e risultato live Della partita del PalaDesio. Due squadre che puntano i playoff, ma la Reggiana è costretta a inseguire(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 22:36:00 GMT)

Diretta / Cantù Reggio Emilia (risultato live 45-45) streaming video e tv : grande equilibrio! (basket Serie A) : Diretta Cantù Reggio Emilia, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del PalaDesio. Due squadre che puntano i playoff, ma la Reggiana è costretta a inseguire(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 21:36:00 GMT)

Volley : A2 Maschile - Play Out : Reggio Emilia resta in A2 Massa in B : LA CRONACA DEL MATCH- Massa con Bolla ancora non al meglio e parte con Leoni e Cuk in diagonale, Biglino e Quarta al centro, Calarco e Silva di banda e Bortolini libero. Risposta Emiliana con ...

DIRETTA / Cantù Reggio Emilia (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! (basket Serie A) : DIRETTA Cantù Reggio Emilia, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del PalaDesio. Due squadre che puntano i playoff, ma la Reggiana è costretta a inseguire(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 20:16:00 GMT)

Cantù Reggio Emilia/ Info streaming video e diretta Rai.tv : orario e risultato live (basket Serie A1) : diretta Cantù Reggio Emilia, Info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del PalaDesio. Due squadre che puntano i playoff, ma la Reggiana è costretta a inseguire(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 10:54:00 GMT)

Calcio a 5 - Coppa della Divisione 2018 : Luparense e Kaos Reggio Emilia in finale! Eliminate Maritime Augusta e Pesaro : La finale della Coppa della Divisione 2017-2018 sarà Luparense-Kaos Reggio Emilia. Le due squadre si contenderanno stasera un trofeo che, alla sua prima edizione, coinvolge tutte le squadre delle varie categorie del Calcio a 5 in un unico torneo con gare ad eliminazione diretta. I padroni di casa del Kaos Reggio Emilia dominano al PalaBigi contro l’Italservice Pesaro, proiettato già ai playoff e apparso decisamente scarico nella ...