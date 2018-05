Reggio Calabria | alternanza scuola-lavoro | concluso il percorso ' Unconventional

Catania - quattro docenti di Reggio Calabria aggrediti senza motivo in Autostrada dagli Ultras : il racconto shock : Incredibile episodio che riguarda gli Ultras del Catania, identificati dagli agenti dopo il violento raid ai danni di 4 docenti universitari di Reggio Calabria che ieri mattina si stavano dirigendo all’Unical di Cosenza per un corso di aggiornamento professionale, probabilmente scambiati per sostenitori di altre tifoserie. Un gesto assolutamente da condannare, ecco l’intervista rilasciata a StrettoWeb da parte di una della vittime: ...

Banca del Cuore 2018 - da Lunedì 30 Aprile a Mercoledì 2 Maggio il Truck Tour per la prevenzione cardiovascolare arriva a Reggio Calabria : Riparte il Progetto Itinerante Nazionale di prevenzione cardiovascolare, “Truck Tour Banca del Cuore 2018”, promosso dalla Fondazione per il Tuo Cuore – HCF Onlus dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, di Rai – Responsabilità Sociale e di Federsanità-ANCI. Da Lunedì 30 Aprile a Mercoledì 2 Maggio dalle ...

Incredibile a Lamezia - aggressione in automobile : scontri tra tifosi provenienti da Reggio Calabria? : Hanno riportato solo lievi escoriazioni due dei quattro occupanti di un’auto oggetto di un raid a base di aggressioni e lancio di un fumogeno all’interno dell’abitacolo, da parte di sconosciuti, forse tifosi. L’episodio, su cui hanno avviato accertamenti la Polizia di Stato del Commissariato di Lamezia Terme e la Polfer, è accaduto davanti alla stazione ferroviaria della città. La vettura con i quattro a bordo, proveniente da Reggio Calabria e ...

La Provincia di Reggio Calabria prima per presenza di ascensori secondo un'analisi di Thyssenkrupp Elevator Italia : L'ascensore oggi è il mezzo più usato al mondo: i 12 milioni di impianti esistenti sono usati da un miliardo di persone. E' stato stimato che ogni anno si accumulano 190 milioni di ore di fuori ...

Terremoto Reggio Calabria - due scosse in Aspromonte : epicentro tra Santo Stefano e Gambarie [MAPPE e DATI] : 1/7 ...

1 maggio - la Cisal a Reggio Calabria : Reggio Calabria, 27 apr. (Adnkronos/Labitalia) – ‘La presenza della Cisal a Reggio Calabria il Primo maggio, ospite della Federazione nazionale stampa italiana, testimonia l’impegno della Confederazione a tutela dei diritti e della dignità dei lavoratori, e in particolare la sua attenzione alla drammatica situazione occupazionale che colpisce oggi il Mezzogiorno”. E’ quanto dichiara Francesco Cavallaro, segretario ...

Maxi rissa al porto di Reggio Calabria : scontri tra tifosi di Catania e Catanzaro - i provvedimenti : Non si è fatta attendere la risposta del Questore della Provincia di Reggio Calabria dopo il deprecabile episodio del 18 febbraio scorso, relativo agli scontri tra i tifosi del “Catanzaro Calcio” e quelli del “Catania Calcio”, avvenuti presso il porto di Reggio Calabria, ove le due tifoserie si erano casualmente incontrate, in quanto la prima era diretta in Sicilia per assistere all’incontro di calcio con la squadra agrigentina dell’“Akragas”, ...

Calabria : la provincia di Reggio prima per presenza di ascensori : La Calabria, con un edificio con ascensore ogni 171 abitanti, si classifica al diciassettesimo posto fra le regioni italiane per densità di ascensori e al tredicesimo per numero assoluto con 11.515 immobili che hanno almeno un impianto. È quanto emerge da un’analisi di thyssenkrupp Elevator Italia, azienda specializzata in ascensori e scale mobili. La provincia di Reggio Calabria si colloca al ventottesimo posto in Italia e al primo in regione ...

Volley - La Nazionale italiana maschile torna a Reggio Calabria : Oggi il Palasport è tornato ad essere il tempio dello sport e del basket in cui vengono anche organizzati tanti concerti e spettacoli che richiamano l'attenzione anche dalle vicine regioni. Mancava ...

Crollo palco Pausini - 5 condanne e un'assoluzione a Reggio Calabria : Cinque condanne e un'assoluzione: è la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria nel processo per la morte di Matteo Armellini , l'operaio romano di 31 anni che, il 5 marzo del 2012, perse la ...

Reggio Calabria - operaio morto mentre montava palco 'è omicidio'. Il giudice condanna organizzatori e progettisti : Quello che ha ucciso Matteo Armellini, il rigger romano morto nel 2012, schiacciato dal palco che stava montando per il concerto di Laura Pausini a Reggio Calabria, non è stato un incidente ma un ...