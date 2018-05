Real Madrid-Bayern Monaco | Vidal sbotta sui social per il mancato rigore fischiato FOTO

calcioweb.eu

(Di martedì 1 maggio 2018)sui. Si è conclusa la gara di Champions League valida per il ritorno della semifinale, qualificazione per i Blancos ma con più di qualche brivido. Ilpassa subito in vantaggio, in gol ancora una volta Kimmich che riapre tutto, l’attaccante Benzema ribalta però tutto tra l’11 ed il 46′, gli ospiti recriminano per unper un fallo di mano di Marcelo e per l’errore del portiere Ulreich. Errore grossolano per Cristiano Ronaldo che non chiude match e qualificazione, l’ex James Rodriguez firma il pareggio e si scusa. Forcing nel finale ma il risultato non cambia più, finisce 2-2.sui: “Un’altra volta!!!di merda”. L'articolosuiper ilCalcioWeb.