Raccolta rifiuti | nuova stagione per Ispica

Raccolta a singhiozzo - allarme rifiuti : «Solo a metà maggio verso la normalità» : rifiuti: bisognerà aspettare metà maggio per tornare alla normalità. Dopo il 6 maggio riprenderà a funzionare la prima linea del termovalorizzatore di Acerra, che...

Disservizi nella Raccolta rifiuti a Ragusa : La discarica di Cava dei modicani è rimasta chiusa per qualche giorno a causa del forte vento e questo sta facendo ancora registrare Disservizi

Nuovo ecocentro o isola ecologica di AMIA - Verona. Servirà alla Raccolta differenziata di rifiuti di un certo volume ed ingombranti. : L'ampio spazio, che sarà munito di grandi contenitori, per differenziare i rifiuti in arrivo, sarà pronto verso fine anno. Vi si raccoglieranno rifiuti voluminosi d'ogni genere " più precisamente: ...

Trapani : lite per Raccolta rifiuti termina con una coltellata : Palermo, 11 apr. (AdnKronos) - Una coltellata al culmine di una lite per la raccolta dei rifiuti. E' accaduto a Trapani dove un uomo di 37 anni è stato soccorso dai carabinieri dopo essere stato accoltellato nella zona lombare da un operatore della Trapani Servizi di 58 anni. Secondo quanto ricostru

Rifiuti : Raccolta differenziata - Musumeci premia i comuni virtuosi : Palermo, 11 apr. (AdnKronos) – “premiamo i comuni siciliani che rappresentano un modello di riferimento per la raccolta differenziata, anche nella speranza che possa essere da stimolo per tutte le altre amministrazioni che fanno precipitare l’Isola all’ultimo posto in Italia”. Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in occasione della consegna dei riconoscimenti agli enti locali virtuosi ...

Rifiuti : Raccolta differenziata - Musumeci premia i comuni virtuosi (2) : (AdnKronos) – ‘Vogliamo valorizzare – aggiunge il governatore – le buone pratiche di raccolta differenziata di oltre cento comuni e i loro modelli di successo che consentono a cinquecentomila siciliani di vivere in un contesto civico ed ecologico di livello europeo per la gestione dei Rifiuti. Ma questa mappa a macchia di leopardo deve essere colmata con l’impegno di tutti, a cominciare delle grandi città ...

Palermo : Rap - per Pasqua Raccolta rifiuti garantita al 50 per cento : Palermo, 30 mar. (AdnKronos) – Rap informa che “in occasione delle festività di Pasqua e Pasquetta a salvaguardia delle condizioni del parco saranno posizionati nelle pinete della Favorita e di Montepellegrino 150 carrellati da 360 litri nonché 20 cassonetti su strada in prossimità delle aree di ristoro dei gitanti per evitare che le aree diventino ricettacolo di rifiuti”.“I servizi di raccolta in occasione delle due ...

Rifiuti - cresce la Raccolta di materiali elettrici ed elettronici - RAEE - : Dal tablet al frullatore, dal vecchio televisore al frigorifero, il consorzio Ecolight ha raccolto quasi 17 mila tonnellate di apparecchi elettrici ed elettronici nel 2017 . Si tratta di un aumento ...

Rifiuti : Regione siciliana - emergenza Licata? Da lunedì al via Raccolta straordinaria : Palermo, 17 mar. (AdnKronos) – Prenderà il via “tra lunedì e martedì prossimi” una raccolta straordinaria dei Rifiuti a Licata, grosso centro dell’agrigentino, per smaltire le oltre 400 tonnellate di spazzatura che da mesi invadono le strade del comune di oltre 40 mila abitanti. Lo ha annunciato all’Adnkronos l’ingegner Salvo Cocina, Energy manager della Regione siciliana. Oggi, la commissaria straordinaria ...