QUESTO NOSTRO AMORE 80 Anticipazioni ultima puntata | Anna cambierà idea? finale di

QUESTO NOSTRO amore ’80 – Sesta e ultima puntata del 1° maggio 2018 – Anticipazioni - trama. : Terza serie e nuovo decennio, stavolta Questo nostro amore ’80. Quasi quattro anni fa la seconda serie, basata sugli anni 70 che era seguita alla prima sugli anni ’60. Ottimi gli ascolti delle prime due serie, titubante però la scelta di aver aspettato quasi quattro anni per la realizzazione di una nuova serie. Stasera va […] L'articolo Questo nostro amore ’80 – Sesta e ultima puntata del 1° maggio 2018 – Anticipazioni, trama. ...

QUESTO NOSTRO amore 80 anticipazioni ultima puntata dell’1 maggio : Questo nostro amore 80 anticipazioni 1 maggio – L’ultima puntata della fiction di Rai 1 andrà in onda martedì e concluderà questa terza stagione dello show con Anna Valle e Neri Marcorè. Scopriremo quindi se i due protagonisti riusciranno ad accorciare le distanze che li hanno divisi in questi nuovi episodi: cosa ci dicono le anticipazioni di Questo nostro amore 80? Ecco i dettagli sull’ultimo appuntamento in tv. Questo nostro ...

Ascolti TV | Martedì 24 aprile 2018. Liverpool – Roma (28.8%) doppia QUESTO NOSTRO Amore 80 (14.4%) : Questo Nostro Amore 80 - Neri Marcorè Su Rai1 Questo Nostro Amore 80 ha conquistato 3.465.000 spettatori pari al 14.4% di share. Su Canale 5 Liverpool – Roma ha raccolto davanti al video 7.434.000 spettatori pari al 28.8% di share. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha interessato 1.195.000 spettatori pari al 5.1% di share. Su Italia 1 Dirty Dancing ha intrattenuto 1.449.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.075.000 ...

QUESTO NOSTRO AMORE 80/ Anticipazioni ultima puntata - 1 maggio : tra Anna e Vittorio è davvero finita? : QUESTO NOSTRO AMORE 80, Anticipazioni ultima puntata, 1 maggio 2018: Vittorio non rinuncia ad Anna anche se lei ha ormai preso la sua decisione. La coppia si riunisce?(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 08:54:00 GMT)

Anticipazioni QUESTO NOSTRO amore 80 - 6^ puntata : il gesto shock sull'altare Video : Martedì 1° maggio in prime time su Raiuno andra' in onda la sesta e ultima puntata [Video] della fiction #Questo nostro amore 80 con Anna Valle e Neri Marcorè. La serie tv giunge al termine dopo una terza stagione che non è stata proprio brillante al massimo dal punto di vista degli ascolti. Ecco perché in queste ore in casa Rai non si pensa ancora a quello che potrebbe essere il futuro della serie: la quarta stagione non è stata ancora ...

QUESTO NOSTRO amore 80/ Anticipazioni ultima puntata - 1 maggio : Anna sposa Ettore : Questo nostro amore 80 torna la prossima settimana, martedì primo maggio, con l'ultima puntata. Il pubblico finalmente scoprirà come andrà a finire tra i due protagonisti principali Anna (Anna Valle) e Vittorio (Neri Marcorè). Sarà un appuntamento ricco di colpi di scena ma che potrebbe deludere il pubblico a casa almeno in parte. Vittorio è andato fino a Boston per cercare la sua ex compagna di vita, ma lei era già di ritorno in Italia per ...

QUESTO NOSTRO Amore 80 : anticipazioni ultima puntata di martedì 1 maggio 2018 : Questo Nostro Amore 80 - Stéphane Freiss Manca un solo appuntamento con Questo Nostro Amore 80: martedì prossimo il pubblico saprà come andrà a finire tra i due protagonisti principali Anna (Anna Valle) e Vittorio (Neri Marcorè), e se quel loro Amore troverà la forza di rinascere o dovrà dirsi finito per sempre. I più romantici sperano nel lieto fine e potrebbero anche essere accontentati, ma non senza subire prima un duro contraccolpo. Questo ...

