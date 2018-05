huffingtonpost

Proponiamo il presidenzialismo e vediamo chi ci sta

(Di martedì 1 maggio 2018) Nel romanzo giallo della politica italiana a risolvere il caso è stato Matteo Renzi: l'assassino è il No al referendum del 4 dicembre 2016. O forse bisognerebbe parlare di serial killer, tali e tante sono le catastrofi delle quali l'ex premier addossa la responsabilità alla bocciatura della sua riforma costituzionale. Ultima in ordine di tempo, la paralisi politica seguita alle elezioni del 4 marzo scorso.Le cose non stanno così, e se vogliamo guardare avanti bisogna dirsi la verità.Assiso nel salotto tv di Fabio Fazio, Renzi ha fornito una ulteriore prova di non aver compreso che il vero nodo attorno al quale ruota la possibilità per gli elettori di avere un vincitore certo - e per il Paese di avere governabilità - è la forma di governo. Insistere con la "legge dei sindaci" facendo finta (si spera!) di non sapere che nei Comuni si ...