PRONOSTICI SERIE B Scommesse e quote | il Perugia per blindare i playoff 39^ giornata

PRONOSTICI SERIE B/ Quote e scommesse - 39^ giornata : il Carpi a caccia dei playoff : Pronostici Serie B: le scommesse e le Quote sulle partite che si giocano per la 39^ giornata. Martedì 1 maggio altro turno infrasettimanale, l'Empoli è già promosso in Serie A(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 11:43:00 GMT)

PRONOSTICI SERIE B/ Scommesse e quote sulle partite della 39^ giornata : Pronostici Serie B: le Scommesse e le quote sulle partite che si giocano per la 39^ giornata. Martedì 1 maggio altro turno infrasettimanale, l'Empoli è già promosso in Serie A(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 06:45:00 GMT)

PRONOSTICI SERIE A/ Inter-Juventus - primo marcatore Higuain o Icardi? Quote e scommesse (35^ giornata) : Pronostici serie A: le scommesse e le Quote sulle partite della 35^ giornata del massimo campionato. Spicca l'anticipo Inter Juventus, il Napoli punta il sorpasso al Franchi di Firenze(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 19:04:00 GMT)

PRONOSTICI SERIE A/ Roma-Chievo - esito scontato? Quote e scommesse sulle partite (35^ giornata) : Pronostici Serie A: le scommesse e le Quote sulle partite della 35^ giornata del massimo campionato. Spicca l'anticipo Inter Juventus, il Napoli punta il sorpasso al Franchi di Firenze(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 15:11:00 GMT)

PRONOSTICI SERIE B / Empoli-Novara : il focus. Scommesse e quote (38^ giornata) : Pronostici Serie B: quote e Scommesse per le partite della 38^ giornata della cadetteria. Venezia-Palermo e Bari-Entella apriranno il turno sabato 28 aprile.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 14:59:00 GMT)

PRONOSTICI SERIE B / Ternana-Pescara : facciamo il punto. Quote e scommesse (gli anticipi di oggi 38^ giornata) : PRONOSTICI SERIE B: Quote e scommesse per le partite della 38^ giornata della cadetteria. Venezia-Palermo e Bari-Entella apriranno il turno sabato 28 aprile.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 10:54:00 GMT)

PRONOSTICI SERIE A/ Inter-Juventus - bianconeri i favoriti. Quote e scommesse sulle partite (35^ giornata) : PRONOSTICI SERIE A: le scommesse e le Quote sulle partite della 35^ giornata del massimo campionato. Spicca l'anticipo Inter Juventus, il Napoli punta il sorpasso al Franchi di Firenze(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 10:35:00 GMT)

PRONOSTICI SERIE A/ Scommesse e quote sulle partite (35^ giornata) : Pronostici Serie A: le Scommesse e le quote sulle partite della 35^ giornata del massimo campionato. Spicca l'anticipo Inter Juventus, il Napoli punta il sorpasso al Franchi di Firenze(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 07:48:00 GMT)

PRONOSTICI SERIE B / Quote e scommesse : gli anticipi di oggi - cosa accadde all'andata (38^ giornata) : Pronostici serie B: Quote e scommesse per le partite della 38^ giornata della cadetteria. Venezia-Palermo e Bari-Entella apriranno il turno sabato 28 aprile.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 14:28:00 GMT)

PRONOSTICI SERIE C 28-29 aprile 2018 : consigli scommesse : Di scena la penultima giornata di campionato di serie c in cui alcuni verdetti sono ancora da decidere ma la maggior parte già certi. Il girone a è molto combattuto ed ancora aperto a qualsiasi colpo di scena con la promozione e le squadre che parteciperanno ai playoff ancora da decidere. Nel girone b non si può dire altrettanto con il Padova che ha conquistato, nella scorsa giornata, l’aritmetica promozione diretta in serie b. ...

PRONOSTICI SERIE A 28-29 Aprile 2018 : Consigli Scommesse 35^ Giornata : Finalmente si torna in campo. Una settimana di chiacchiere e di sfottò, specialmente tra le due di vetta, lascia adesso la parola al campo. E che parola! Sabato va in scena subito la Roma, attesa da un timido segnale di risposta dopo un’altra debacle in Europa, ma la scena è tutta su San Siro: c’è il derby d’Italia, e tutto può davvero succedere. A pranzo, domenica, il Crotone cerca altri tre punti vitali contro un ...

PRONOSTICI SERIE B/ Quote e scommesse delle partite (38^ giornata) : Pronostici Serie B: Quote e scommesse per le partite della 38^ giornata della cadetteria. Venezia-Palermo e Bari-Entella apriranno il turno sabato 28 aprile.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 08:43:00 GMT)

PRONOSTICI SERIE A/ Scommesse e quote 34^ giornata : all'Allianz Stadium si gioca per lo scudetto : Pronostici Serie A: quote e Scommesse per le partite della 34^ giornata di campionato. Attenzione alla sfida Sassuolo-Fiorentina di sabato e Juve-Napoli di domenica.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 13:39:00 GMT)

PRONOSTICI SERIE A / Scommesse e quote 34^ giornata : il lunch match della Sardegna Arena : Pronostici Serie A: quote e Scommesse per le partite della 34^ giornata di campionato. Attenzione alla sfida Sassuolo-Fiorentina di sabato e Juve-Napoli di domenica.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 10:21:00 GMT)