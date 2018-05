Pronostici Champions League/ Scommesse e quote per le partite (ritorno semifinali) : Pronostici Champions League: quote e Scommesse per le partite di ritorno delle semifinali. Analisi e favorite per Real Madrid-Bayern e Roma-Liverpool (1-2 maggio).(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 07:00:00 GMT)

Pronostici Champions League 1-2 Maggio 2018 : Schedina Pronta Semi Finale Ritorno : Martedi 1 Maggio 2018, si apriranno le danze dei match valevoli per il Ritorno delle Semifinali di Champions League. In tale giornata al Bernabeu, si sfideranno Real Madrid e Bayern Monaco con i padroni di casa forti del secco 1-2 dell’andata. Nonostante tutto, entrambe hanno ancora, ottime chance per passare il turno. Situazione molto più complicata per la Roma che, dal canto suo, dovrà recuperare il secco 5-2 dell’andata, ...

Pronostici Champions League/ Scommesse e quote - andata semifinali : Bayern Real Madrid - corsi e ricorsi storici : Pronostici Champions League: quote e Scommesse per le partite d’andata delle semifinali. L’analisi e le favorite per Bayern-Real Madrid (oggi 25 aprile).(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 18:16:00 GMT)

Pronostici Champions LEAGUE / Quote e scommesse : Bayern Real Madrid - chi segna per primo? (andata semifinali) : PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: Quote e scommesse per le partite d’andata delle semifinali. L’analisi e le favorite per Bayern-Real Madrid (oggi 25 aprile).(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 16:27:00 GMT)

Pronostici Champions League/ Scommesse e quote - andata semifinali : quale risultato all'Allianz Arena? : Pronostici Champions League: quote e Scommesse per le partite d’andata delle semifinali. L’analisi e le favorite per Bayern-Real Madrid (oggi 25 aprile).(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 14:28:00 GMT)

Pronostici Champions LEAGUE/ Scommesse e quote : il primo bomber di Liverpool-Roma (andata semifinali) : PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: quote e Scommesse per le partite d’andata delle semifinali. L’analisi e le favorite per Liverpool-Roma e Bayern-Real Madrid (24-25 aprile).(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 16:32:00 GMT)

Pronostici Champions League/ Scommesse e quote : quale risultato ad Anfield Road? (andata semifinali) : Pronostici Champions League: quote e Scommesse per le partite d’andata delle semifinali. L’analisi e le favorite per Liverpool-Roma e Bayern-Real Madrid (24-25 aprile).(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 14:34:00 GMT)

Pronostici Champions League/ Scommesse e quote per le partite - andata semifinali - : Pronostici Champions League: quote e Scommesse per le partite d'andata delle semifinali. Analisi e favorite per Liverpool-Roma e Bayern-Real Madrid.

Pronostici Champions League/ Scommesse e quote per le partite (andata semifinali) : Pronostici Champions League: quote e Scommesse per le partite d’andata delle semifinali. L’analisi e le favorite per Liverpool-Roma e Bayern-Real Madrid (24-25 aprile).(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 08:00:00 GMT)

Pronostici Champions League 24-25 Aprile 2018 : Schedina Pronta Semi Finale Andata : Martedi 24 Aprile 2018, si apriranno le danze valevoli per l’Andata delle Semifinali di Champions League. In tale giornata scenderanno in campo Liverpool e Roma, compagini pronte a dare grande spettacolo. Attenzione anche a Bayern Monaco-Real Madrid, pronte a sfidarsi nuovamente, in una delle partite più giocate in competizioni UEFA. Pronostico Liverpool-Roma 24-04-2018 I padroni di casa dopo aver eliminato il City nella precedente ...

Pronostici Champions League / Scommesse e quote - ritorno quarti : cosa succederà all'Allianz Arena? : Pronostici Champions League: quote e Scommesse per le partite di ritorno dei quarti di finale. Occhi puntati sui match Manchester city-Liverpool e Roma-Barcellona.(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 18:47:00 GMT)

Pronostici Champions League/ Quote e scommesse : chi segnerà in Roma Barcellona? (ritorno quarti) : Pronostici Champions League: Quote e scommesse per le partite di ritorno dei quarti di finale. Occhi puntati sui match Manchester city-Liverpool e Roma-Barcellona.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 18:50:00 GMT)

Pronostici Champions LEAGUE / Scommesse e quote - ritorno quarti : chi sbloccherà il derby inglese? : PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: quote e Scommesse per le partite di ritorno dei quarti di finale. Occhi puntati sui match Manchester city-Liverpool e Roma-Barcellona.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 16:48:00 GMT)

Pronostici Champions League/ Quote e scommesse : giallorossi per il tris (ritorno - quarti) : Pronostici Champions League: Quote e scommesse per le partite di ritorno dei quarti di finale. Occhi puntati sui match Manchester city-Liverpool e Roma-Barcellona.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 13:47:00 GMT)