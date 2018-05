Promossi nel recupero

Albania e Macedonia nell'Unione Europea/ Promossi ai negoziati dalla Commissione - ma Macron frena... : Albania e Macedonia nell'Unione Europea: Promossi ai negoziati dalla Commissione, ma il presidente della Francia Emmanuel Macron frena e mette in evidenza tutti i suoi dubbi.(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 18:30:00 GMT)

Promossi e bocciati nel Lazio. Ecco i nuovi consiglieri della Regione : Nella prossima Aula della Pisana, il confermato governatore Nicola Zingaretti potrà contare su 24 consiglieri regionali. Più se stesso, naturalmente. Il che vuol dire che in Consiglio il ...

Le TelePagelle di febbraio – Promossi Cattelan e Agnelli. La fiction appiattisce De Andrè : Pif non resiste dal testimoniare con un suo personalissimo diario le elezioni politiche, mentre De André diventa una fiction su RaiUno. Ritorna Alessandro Cattelan con lo show che porta il suo nome e Manuel Agnelli cerca un po’ di Ossigeno in Rai. E poi il tormentone di SanRemo 2018 con il suo messaggio d’avanguardia che nasce fuori dal palco dell’Ariston e viaggia sul web con i The Jackal che rapiscono Favino e collaborano con ...

Pagelle TV della Settimana (19-25/02/2018). Promossi Montalbano e Marinelli. Bocciati Federica Panicucci e Franco Di Mare : Francesco Vecchi e Federica Panicucci Promossi 10 a Il Commissario Montalbano. A 19 anni dalla prima messa in onda, il personaggio più celebre nato dalla penna di Andrea Camilleri non solo non smette di appassionare ma convoglia persino nuovi “adepti”. E’ uno dei successi più importanti della storia della televisione. 8 a Luca Marinelli. Lanciatissimo al cinema, il giovane romano supera anche il battesimo televisivo nei panni ...

I valori dello sport Promossi nelle scuole con la partecipazione del Crotone : Palestra dell’Istituto Vittorio Alfieri affollata come non mai dagli studenti per partecipare all’iniziativa “A scuola da campioni” promossa da Pisano