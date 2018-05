Progetti per Palazzo ex Ina a Ragusa

ALESSANDRA AMOROSO/ Da Amici al nuovo album in uscita a settembre : tutti i Progetti per il 2018 : ALESSANDRA AMOROSO torna questa sera nella commissione esterna di Amici 17: la sua sarà una partecipazione a tempo. Ecco i suoi progetti per il 2018.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 09:36:00 GMT)

Tutto - quasi - pronto a Palermo per Manifesta. Ecco in anteprima i primi 15 Progetti collaterali : ... giovane collettivo tunisino creato nel 2013 con lo scopo di rendere la cultura e la performance artistica strumento di riflessione sulla politica e sulle tematiche inerenti alla cittadinanza. Il ...

Bper seleziona 5 Progetti per la 'Call for Crowdfunding : ... attraverso uno spettacolo teatrale e un concorso di idee, vuole avvicinare gli studenti delle scuole secondarie al tema dell'economia circolare, intesa come sistema dove gli scarti sono concepiti ...

Bper seleziona 5 Progetti per la ‘Call for Crowdfunding : Roma, 26 apr. (AdnKronos) – Tra i 150 progetti che hanno concorso alla prima ‘Call for Crowdfunding’ di Bper Banca, riguardanti percorsi di crescita con finalità di carattere sociale, culturale e di educazione alla sostenibilità rivolti a ragazzi e ragazze dai 13 ai 19 anni, sono stati scelti i migliori cinque che accederanno alla fase finale. La commissione, formata da dipendenti della banca, consulenti e docenti universitari ...

ANTONELLA CLERICI / Lascia la Prova del cuoco dopo 18 anni : i suo Progetti per la stagione 2018-19 : ANTONELLA CLERICI Lascia La Prova del cuoco dopo 18 anni per dedicarsi a nuovi progetti sempre su Rai 1. Ecco chi la sostituirà alla guida dello storico programma.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 10:12:00 GMT)

Reggio Calabria - operaio morto mentre montava palco 'è omicidio'. Il giudice condanna organizzatori e Progettisti : Quello che ha ucciso Matteo Armellini, il rigger romano morto nel 2012, schiacciato dal palco che stava montando per il concerto di Laura Pausini a Reggio Calabria, non è stato un incidente ma un ...

Abruzzo : al via il piano per Progetti di educazione ambientale a favore delle scuole primarie e secondarie : Giunge a compimento la procedura amministrativa avviata oltre un anno fa e relativa all’ennesima iniziativa sul tema della resilienza e dei cambiamenti climatici. L’iniziativa è rivolta ai Comuni abruzzesi che, per la realizzazione del progetto, hanno dovuto avvalersi di competenze specifiche e quindi della collaborazione dei CEA (Centri di educazione ambientale) riconosciuti di interesse regionale ai sensi della L.R. 122/99. Dopo l’originario ...

Italia-Francia Marittimo - al via 'Avviso' da 42 milioni per Progetti di enti pubblici e privati : Simoncini ha sottolineato lo stato di attuazione avanzato che caratterizza il Programma e il ruolo positivo che esso ha svolto nell'economia toscana della costa. Ad oggi, infatti, sono stati ammessi ...

#Sulmona21Aprile - manifestazione per dire NO ai Progetti Snam e l'Hub del gas : L'Aquila - Adesioni da tutta Italia, dalla Diocesi a 54 comuni passando per tantissime organizzazioni, 11 gli interventi principali tra stoccaggi, gasdotti, pozzi solo tra Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e Molise. Tasselli di un progetto unitario, trasformare per i prossimi decenni il Belpaese nell'Hub del Gas europeo, un polo energetico degli idrocarburi, l'energia del passato. "Manifestiamo per la valorizzazione del ...

Katia e Ascanio del Grande Fratello pronti per Pechino Express? I loro Progetti : Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli dopo il Grande Fratello tornano in Tv? Il sogno di partecipare a Pechino Express Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli sono forse una delle coppie a cui il pubblico del Grande Fratello è rimasto più affezionato negli anni. La loro storia d’amore, dentro e fuori la Casa più spiata di Italia, […] L'articolo Katia e Ascanio del Grande Fratello pronti per Pechino Express? I loro progetti proviene da Gossip e ...

Trasporti - Trento : firmato accordo per sviluppo Progetti ferroviari : firmato un Protocollo d'intesa per velocizzare l'iter per la circonvallazione ferroviaria di Trento e avviare l'analisi di fattibilità di progetti urbanistici e architettonici importanti per la città. ...

Rfi : accordo con Trento per sviluppo Progetti ferroviari : Roma, 17 apr. (AdnKronos) - Velocizzare l’iter per la circonvallazione ferroviaria di Trento e avviare l’analisi di fattibilità di progetti urbanistici e architettonici importanti per la città. Questi gli obiettivi principali del Protocollo d’intesa sottoscritto oggi a Roma da Ezio Facchin, Commissa