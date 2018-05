Processo in Australia per il card Pell La Santa Sede conferma per lui il periodo di

Abusi sessuali - Cardinale George Pell a Processo / Australia - rinvio a giudizio per presunti reati su minori : E' stato rinviato a processo con l'accusa di abuso sessuale il Cardinale Australia no George Pell , già prefetto per l'economia presso la curia romana, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 10:50:00 GMT)

Il cardinale George Pell sarà Processo in Australia per reati sessuali : Pell è uno dei più importanti prelati in Australia ed è stato consigliere di papa Francesco per gli affari economici del Vaticano The post Il cardinale George Pell sarà processo in Australia per reati sessuali appeared first on Il Post.