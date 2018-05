Problemi di lettura SIM con l’Asus ZenFone 2 | feedback e costi associati

optimaitalia

(Di martedì 1 maggio 2018) Ci sono delle considerazioni molto interessanti da fare per quanto riguarda l'Asus2, andando al dì là del passaggio gratuito verso lo3 assicurato in molti casi dal produttore per gli smartphone in assistenza, come riportato anche negli ultimi giorni per coloro che stanno riscontrandonel download di aggiornamenti via OTA. Detto questo, non bisogna dimenticare altri aspetti riguardanti il normale utilizzo di un device lanciato sul mercato tre anni fa e che ancora oggi risulta diffusissimo in Italia.In particolare, all'interno del nostro gruppo Facebook dedicato al prodotto ho notato che molti possessori di un Asus2 stanno riscontrandocon ladella SIM. Nella maggior parte dei casi la vicenda riguarda la SIM1, più raramente la SIM2. Si tratta chiaramente di un problema hardware che, in caso di copertura della garanzia, non prevede ...