Primo maggio | sindacati in piazza per la sicurezza | ' Più investimenti'

"L'Italia che muore al lavoro" per il Primo Maggio : Le crisi di oggi , ad esempio: Embraco e Italionline, hanno radici lontane, di cui la politica non sempre si è occupata… In Primo luogo, però, bisogna far rispettare la sicurezza: la crisi non può ...

Primo maggio : nel 21esimo secolo non si può morire sul lavoro : Il segretario è entrato poi in alcuni temi classici del mondo del lavoro come la retribuzione, i tempi e la precarietà. "L'innovazione è al servizio dell'uomo e non della crescita a ogni costo ...

Primo maggio - a Torino la prima volta dei rider Foodora. E davanti a Eataly scatta la protesta : “Sfruttamento” : Per la prima volta a Torino i rider di Foodora hanno partecipato al corteo del Primo maggio (leggi l’inchiesta sui lavoratori del food delivery). Durante il corteo i rider insieme ad altri precari hanno sanzionato una delle sedi di Eataly per protestare contro l’utilizzo della pitattaforma del sistema di consegne e dell’alternanza scuola-lavoro L'articolo Primo maggio, a Torino la prima volta dei rider Foodora. E davanti a Eataly scatta la ...

C'era una volta il totem del Primo Maggio : di Carlo Lottieri C'era una volta il Primo Maggio. Ogni attività era sospesa e l'intera società festeggiava il lavoro, quale strumento di elevazione. Era anche una festa di «classe», dal momento che ...

Primo maggio a Taranto - Michele Emiliano rilancia sull Ilva e attacca Calenda 'Un ministro scaduto' : Taranto - 'Mi auguro che qualcuno fra quelli che devono formare il nuovo governo in questo Paese ascolti quello che stiamo dicendo oggi e provi a darci una mano. Tenere la nostra comunità divisa tra ...

La lista dei cantanti al concerto del Primo maggio a Roma : L'evento sarà trasmesso in diretta tv da Rai Tre e in streaming sulla pagina Facebook di Radio Due; si potrà anche ascoltare in diretta radiofonica, proprio su Radio Due. Questo è l'elenco dei ...

Primo maggio - Ugl : sagome bianche per ricordare i morti sul lavoro : Purtroppo, le 'morti bianche' fanno tristemente parte della cronaca e delle tragedie quotidiane, e i 1029 decessi del 2017 confermano l'andamento di un fenomeno in aumento. - prosegue il sindacalista ...

Il Concertone del Primo maggio e quel ridicolo processo alla misoginia della trap : ... e vanitosi , con l'aria da stronzi come quei gangsta che vedevamo su MTV, negli anni Novanta, quando era difficile immaginare che una delle coppie piu potenti e influenti del mondo sarebbero ...

Primo maggio - sindacati in piazza a Prato. Mattarella 'Servono politiche sulla precarietà' : ROMA - sindacati in piazza a Prato per questo Primo maggio, festa dei lavoratori, in nome della 'Sicurezza: il cuore del lavoro'. Il corteo di Cgil, Cisl e Uil, parte da piazza Mercatale per arrivare ...

Il messaggio di Sergio Mattarella per la festa del Primo maggio : "Abbandonare gli interessi di parte per il bene comune" : Distinguere il "bene comune" dai "molteplici" interessi di parte. A quasi due mesi dal voto e con il rebus governo ancora da risolvere, il capo dello Stato, Sergio Mattarella, lancia un messaggio preciso in occasione del tradizionale discorso al Quirinale per la festa del Primo maggio. Il presidente della Repubblica non cita direttamente la situazione politica del momento, ma le sue parole richiamano allo scenario attuale: "Non mancano ...

Lavoro e Beni Comuni ricorda il Primo maggio : Convinti che l'emancipazione dei lavoratori potrà attuarsi unicamente ad opera di loro stessi, allo stesso modo soltanto la partecipazione diretta ed attiva alla vita politica e sociale condurrà i ...

Concerto del Primo maggio - gli artisti a Piazza San Giovanni - e non solo - : Concerto del Primo Maggio: ecco gli artisti presenti Come ogni Primo Maggio, in tutto il mondo ricorre la ' Festa del lavoro ", che in Italia viene celebrata con il classico Concerto organizzato dai sindacati CGIL, CISL e UIL in Piazza San Giovanni. Nel corso della 28esima edizione del ...

Primo maggio tra festa e cortei - pensando al governo in stallo - : Dai sindacati a Prato ai rider a Torino al discorso del presidente Mattarella. Salvini sale sul trattore e Di Maio attacca il jobs act Primo maggio, aforismi e frasi famose per la festa del lavoro ...