Primo maggio | sindacati in piazza a Prato Mattarella ' Servono politiche sulla precarietà'

Il Concertone del Primo maggio e quel ridicolo processo alla misoginia della trap : ... e vanitosi , con l'aria da stronzi come quei gangsta che vedevamo su MTV, negli anni Novanta, quando era difficile immaginare che una delle coppie piu potenti e influenti del mondo sarebbero ...

Il messaggio di Sergio Mattarella per la festa del Primo maggio : "Abbandonare gli interessi di parte per il bene comune" : Distinguere il "bene comune" dai "molteplici" interessi di parte. A quasi due mesi dal voto e con il rebus governo ancora da risolvere, il capo dello Stato, Sergio Mattarella, lancia un messaggio preciso in occasione del tradizionale discorso al Quirinale per la festa del Primo maggio. Il presidente della Repubblica non cita direttamente la situazione politica del momento, ma le sue parole richiamano allo scenario attuale: "Non mancano ...

Lavoro e Beni Comuni ricorda il Primo maggio : Convinti che l'emancipazione dei lavoratori potrà attuarsi unicamente ad opera di loro stessi, allo stesso modo soltanto la partecipazione diretta ed attiva alla vita politica e sociale condurrà i ...

Concerto del Primo maggio - gli artisti a Piazza San Giovanni - e non solo - : Concerto del Primo Maggio: ecco gli artisti presenti Come ogni Primo Maggio, in tutto il mondo ricorre la ' Festa del lavoro ", che in Italia viene celebrata con il classico Concerto organizzato dai sindacati CGIL, CISL e UIL in Piazza San Giovanni. Nel corso della 28esima edizione del ...

Primo maggio tra festa e cortei - pensando al governo in stallo - : Dai sindacati a Prato ai rider a Torino al discorso del presidente Mattarella. Salvini sale sul trattore e Di Maio attacca il jobs act Primo maggio, aforismi e frasi famose per la festa del lavoro ...

Primo maggio - sindacati in piazza. Gentiloni : lavoro sfida per governo - : Cortei in diverse città italiane per la Festa dei lavoratori. Il tema principale è la sicurezza. Mattarella: "lavoro è la priorità". Tweet di Papa Francesco per celebrare san Giuseppe: "lavoro ...

Primo maggio - l’amarezza dell’operaio dell’Ilva : “Solo una cosa è cambiata in questi anni : ci sono sette colleghi in meno” : “Una cosa è cambiata in questi anni: che ci sono sette colleghi in meno”. Nella mattinata di dibattiti prima del concertone del pomeriggio a Taranto per l’Uno maggio Libero e Pensante, la testimonianza di Mirko, operaio all’Ilva. “Morti sul lavoro in un impianto che era sotto sequestro: ci hanno detto che si chiamano morti bianche perché non c’è una mano che uccide direttamente. Io continuo ad andare a ...

Primo maggio - i leader dei sindacati : 'Troppe irregolarità. Inaccettabile morire in nome del profitto' : Nel 1911, a causa di un incidente nel vicino bacino marmifero di Bettogli, persero la vita dieci persone. 'E il dramma - dice il segretario...

Buon Primo maggio. Dalla sinistra : Il Primo maggio del 1925 Benedetto Croce insieme a un gruppo di intellettuali italiani pubblica il “Manifesto degli intellettuali antifascisti”. È la risposta al manifesto fascista che Gentile fa pubblicare il 21 aprile. Si contrappongono due visioni della società. Una contrapposizione che viene evidenziata nei giorni che fascisti e antifascisti individuano per celebrare il valore del lavoro. Infatti il fascismo aveva scelto il 21 aprile (Natale ...

Primo maggio in ruspa : "Buon 1 Maggio, amici. Prendo lezioni di ruspa! Faccio bene???#andiamoagovernare". Così il leader della Lega Matteo Salvini fa gli auguri per la festa del lavoro, postando un video su Twitter nel quale manovra una ruspa.Buon #1Maggio, Amici. Prendo lezioni di ruspa! Faccio bene???#andiamoagovernarepic.twitter.com/wMkUQmyv6Q — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 1 Maggio 2018Bloccato dalla crisi politica italiana, il leader della Lega, ...

Primo maggio - Susanna Camusso : "L'Italia non si merita il voto in autunno" : La politica deve essere responsabile, servono cose concrete e il Paese non si merita il voto in autunno. Lo ha detto la segretaria generale della Cgil, Susanna Camusso, nel corso della corteo dei sindacati a Prato per le celebrazioni del Primo Maggio. "Mi sembra che il Paese non si meriti il voto in autunno - ha spiegato - non ci si avvicina ai problemi del Paese continuando a invocare il voto: servono cose concrete. Mi pare che ci sia una ...

Primo maggio - i robot ci ruberanno il lavoro? - : Un video di due bracci meccanici che montano una sedia Ikea rilancia il dibattito. Mentre su un sito, "Will robot take my job?", è possibile scoprire con quali probabilità un mestiere è destinato ad ...

Il Primo maggio negato della grande distribuzione : Il cambiamento profondo del commercio ha stravolto il senso di questa festa, e non solo. A dirlo alcuni dei tanti lavoratori che per il Primo Maggio non resteranno a casa. Come spiega Francesco ...

Perché il Primo maggio è la Festa dei lavoratori? : Il primo maggio, come ogni anno, si celebra la Festa del Lavoro, una ricorrenza che non è limitata soltanto all'Italia. Ma perché è stata scelta questa data? Per...