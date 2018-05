Primo maggio | scontri durante il corteo a Parigi

Primo maggio Taranto - Riondino : “Non è città dell’acciaio”. I Modena : “Testimonial del concerto di Roma - abbiamo deciso di venire qui” : “Siamo emozionati: di concerti del 1 Maggio ne abbiamo fatti tanti ma questo ha un sapore diverso”, dice Davide Morandi, voce dei Modena City Ramblers, dopo la loro esibizione, tra le prime ad aprire il concertone del Primo Maggio Taranto (guarda la diretta video). “Eravamo testimonial del concerto di Roma”, aggiunge il suo collega, il violinista Francesco Moneti. “Quest’anno abbiamo deciso di venire qui. Per ...

Le foto del Primo maggio in tutto il mondo : Le consuete belle foto di bandiere, cose rosse, pugni alzati e personaggi di altri tempi The post Le foto del primo maggio in tutto il mondo appeared first on Il Post.

Concerto del Primo maggio - Lo Stato Sociale attacca : 'Mi sono rotto il ca*** della Casellati' : ... intonando una versione rivista e corretta del brano 'Mi sono rotto il c...', con pesanti attacchi alla politica. 'Mi sono rotto il cazzo di Maria Elisabetta Alberti Casellati , di Giacinto della ...

Primo maggio - Gentiloni : 'Lavoro fondamentale per dignità della persona' : 3 milioni nel mondo, oltre 220 dall'inizio dell'anno solo in Italia. C'è bisogno di innovare anche il ruolo dei sindacati - ha aggiunto -. Perché fare sindacato oggi vuol dire stare nella modernità, ...

Primo maggio : auguri agli "imprenditori" della propria vita : auguri sentiti, per ultimo, a tutti quelli che quando escono di casa si mettono a lavorare, ogni giorno, per rispondere a una domanda centrale per il mondo del lavoro: "io che cosa porto, come ...

Parigi - scontri in piazza al corteo del Primo maggio : oltre mille black bloc devastano il centro : Guerriglia in centro a Parigi. Ci sono 1200 militanti black bloc, anarchici e dell'estrema sinistra incappucciati alla testa del corteo del Primo Maggio che sta sfilando all'altezza del Ponte...

Primo maggio - scontri a corteo Parigi : 17.46 scontri tra polizia e manifestanti durante il corteo del Primo maggio a Parigi. Ci sono 1200 militanti anarchici dell'estrema sinistra incappucciati in testa al corteo sul ponte d'Austerlitz, secondo quanto stima la prefettura. I manifestanti, riferisono gli online francesi, hanno distrutto le vetrine di un McDonald's, incendiato diversi eserci commerciali. Fumogeni contro i giornalisti. Gli agenti hanno risposto con lacrimogeni e ...

Di Marco : "Primo maggio amaro per Caulonia" : Questo palesa che si è trattato di una vera e propria vendetta politica consumata ai danni di qualche oppositore. Un'amministrazione comunale che avrebbe avuto a cuore i propri cittadini si sarebbe ...

«Chi non investe in sicurezza sul lavoro è complice di una strage» - il messaggio dal Palco del Primo Maggio : 'Chi non investe in sicurezza sul lavoro è complice di una strage' è il messaggio che il conduttore del Concertone del Primo Maggio 2018, Lodo Guenzi, ha lanciato dal Palco di Piazza San Giovanni. Il ...

Primo maggio - cortei in tutta Italia. Rider in prima fila. FOTO : Primo maggio, cortei in tutta Italia. Rider in prima fila. FOTO Migliaia di persone in strada in molte città nel giorno della Festa dei Lavoratori . Manifestazione nazionale dei sindacati a Prato, ma eventi importanti anche a Torino e Milano. A protestare anche i fattorini di Deliveroo, Foodora, JustEat. LA ...

