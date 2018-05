Primo maggio | “io rider 40enne pedalo per 110 km sotto la pioggia E se rifiuto un’ora di

Primo maggio - la protesta dei rider. I collettivi : “Sloggatevi o rifiutate le consegne. E voi clienti cancellate la app” : Blocco delle consegne, picchetti contro i “crumiri” che sceglieranno di lavorare, turni cancellati all’ultimo minuto per mettere in difficoltà le piattaforme del cibo a domicilio. Dopo l’assemblea del 15 aprile scorso, che al circolo Labàs di Bologna ha riunito per la prima volta i ciclofattorini di tutta Italia per la “prima Internazionale dei riders”, ora si passa all’azione. Per Foodora, Deliveroo, Just Eat sarà un Primo maggio rovente: in ...

Ermal Meta/ Dopo il successo di Assago - #NonAbbiamoArmi vuole conquistare Roma (Concertone Primo maggio 2018) : Ermal Meta sarà sul palco del Concertone del Primo Maggio 2018 Dopo lo strepitoso successo del concerto al Forum di Assago di Milano. La sua crociata pacifista incontra il pubblico di Roma(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 09:43:00 GMT)

Concerto del Primo maggio a Taranto in diretta dalle 14 : la scaletta con Emma e tanti altri : Il Concerto del Primo Maggio a Taranto accoglierà sul palco alcuni dei grandi nomi della musica italiana. Doppio, quindi, l'appuntamento con la musica della Festa dei Lavoratori, che ripropone anche la storica manifestazione in Piazza San Giovanni a Roma. A condurre la kermesse pugliese saranno ancora Valentina Petrini, Valentina Correani e Andrea Rivera, con la new entry Martina Dell’Ombra. La location scelta è il Parco Archeologico delle ...

Concerto del Primo maggio a Roma : la scaletta dei cantanti : Chi suonerà nel tradizionale "Concertone" organizzato dai sindacati: si inizia alle 15 The post Concerto del primo maggio a Roma: la scaletta dei cantanti appeared first on Il Post.

FATBOY SLIM/ Il dj inglese festeggia i 20 anni di "You've Come A Long Way - Baby" (Concerto Primo maggio 2018) : FATBOY SLIM festeggia i 20 anni di "You've Come A Long Way, Baby" sul palco del Concerto del Primo Maggio 2018, in piazza San Giovanni in Laterano a Roma.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 09:33:00 GMT)

Perché la Festa del lavoro si festeggia il Primo maggio : Ricorre oggi in molti paesi del mondo per una cosa successa nel 1886 a Chicago: in Italia si ricorda soprattutto la strage a Portella della Ginestra The post Perché la Festa del lavoro si festeggia il primo maggio appeared first on Il Post.

LODO GUENZI/ Chi è? Dal palco di Sanremo con Lo stato social al Concerto del Primo maggio 2018 : LODO GUENZI, frontman de Lo stato sociale, presenta il Concerto del Primo Maggio 2018 in piazza San Giovanni in Laterano a Roma insieme ad Ambra Angiolini.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 09:09:00 GMT)

Ospiti e scaletta del Concerto del Primo maggio a Roma - in diretta su Rai3 e sui social : Gli Ospiti e la scaletta del Concerto del Primo Maggio a Roma rivelano che la manifestazione sarà aperta da Indigo Face, per terminare con Fatboy Slim, headliner internazionale dello storico Concertone di Roma. A guidare la kermesse organizzata dai sindacati nel giorno della Festa dei lavoratori saranno Lodo Guenzi di Lo Stato sociale e Ambra Angiolini. L'appuntamento con il Concertone si terrà nell'immancabile cornice di Piazza San Giovanni ...

Mostre - fiere - sagre - visite e degustazioni : ecco cosa fare il Primo maggio in Granda : Per tutto il pomeriggio spettacoli per le vie. Info: +39.366.1910989 - www.facebook.it/proloconiella A Santo Stefano Belbo visite ai luoghi cari a Pavese. visite con partenza dalla Fondazione Cesare ...

Tredici : la stagione 2 dal 18 di maggio su Netflix - ecco il Primo teaser! : Le cassette erano solo l'inizio! A sorpresa, Netflix ha diffuso il primo teaser trailer della seconda stagione di Tredici, in arrivo sulla piattaforma di streaming il 18 maggio.

Festa del Lavoro - sicurezza e formazione al centro del Primo Maggio : Mentre qualcuno continua ad immaginare un mondo di uomini liberi dal Lavoro, noi preferiamo batterci per un mondo in cui ci si liberi nel Lavoro…Buon Primo Maggio. °°°°L'autore è il Segretario ...

Borgosesia Primo maggio dedicato alla sicurezza sul lavoro : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Borgosesia Primo Maggio ...

Primo maggio con il record vertenze : sono 162 le aziende in crisi : Marco Bentivogli, leader dei metalmeccanici della Cisl, ha spiegato che difficilmente il sindacato riuscirà a recuperare il rapporto con i giovani «se continuiamo a parlare anche...

Concerto del Primo maggio : messa in onda e orari della manifestazione canora : Sul piccolo schermo di Rai3, via radio su Radio2, sui social backstage e diretta della manifestazione.