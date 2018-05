Primo Maggio | inizia la festa del Concertone tra divertimento e politica

Primo Maggio - controesodo da bollino rosso sulle autostrade : 50 km di coda in Liguria : Traffico molto intenso sulla rete autostradale italiana a causa del controesodo del Primo maggio. Sull'Autofiori si segnalano pesanti con circa 50 chilometri di code e rallentamenti in direzione Genova, tra San Bartolomeo al mare, in provincia di Imperia, e Savona e negli innesti con l’A17, l’A6 e l’A26 in direzione Nord.Continua a leggere

Oltre 8000 persone nelle piazze del FVG per il Primo Maggio - Udine 20 : ... ponendo anche l'accento sulla necessità di un progetto di rilancio in grado di ritrovare un giusto equilibrio fra un'economia in difficoltà e una popolazione con fabbisogni di welfare sempre ...

Festa del lavoro - Buon Primo Maggio immagini/ Video e gif di auguri da inviare : Festa del lavoro, Buon primo maggio immagini: Video e gif da inviare a parenti e amici in occasione di una ricorrenza importante, anche se si è disoccupati...(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 16:05:00 GMT)

CONCERTO Primo Maggio - ROMA SCALETTA/ Diretta streaming Rai : Lo Stato Sociale apre l'evento (1 maggio) : CONCERTO PRIMO MAGGIO a ROMA, ecco tutti gli artisti che saliranno sul palcoscenico, gli orari d'inizio e le informazioni utili dello show in musica che si aprirà con tanti dibattiti.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 16:00:00 GMT)

Il Primo Maggio di Matteo Salvini nel video su Facebook : “Prendo lezioni di RUSPA! Faccio bene???” : Nel giorno della festa dei lavoratori Matteo Salvini posta sul suo profilo Facebook un video in cui manovra una ruspa: “Buon Primo maggio, amici. Prendo lezioni di RUSPA! Faccio bene??? #andiamoagovernare”, si legge nel post sotto al video L'articolo Il Primo maggio di Matteo Salvini nel video su Facebook: “Prendo lezioni di RUSPA! Faccio bene???” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sul palco del Primo Maggio la buona musica italiana di oggi - Musica - Spettacoli : Piove, ma il Concertone del Primo maggio , organizzato come tutti gli anni dalle Confederazioni sindacali, CGIL, CISL e UIL, non si ferma: dalle 15 andrà in scena quello che senza dubbio è l'...

Al via il concertone del Primo Maggio - Lo Stato Sociale attacca Casellati - Musica - Spettacoli : È Lo Stato Sociale ad aprire, alle 15 in punto, il tradizionale concertone del Primo maggio. La band, capitanata da Lodo Guenzi che presenta la lunga maratona insieme ad Ambra Angiolini, ha intonato ...

Chi sono i cantanti del concerto del Primo Maggio a Roma : Tra gli artisti che si esibiranno al "concertone" ci sono Sfera Ebbasta, Max Gazzè, Ermal Meta e Lo Stato Sociale The post Chi sono i cantanti del concerto del primo maggio a Roma appeared first on Il Post.

Concerto Primo Maggio - Lo Stato Sociale contro la presidente del Senato : “Mi sono rotto il cazzo della Casellati” : “Mi sono rotto il cazzo… di Luca Cordero! della Casellati!”. Il Concerto del Primo Maggio a Roma si apre con Lo Stato Sociale che attacca la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Reinterpretando una delle loro hit, la band bolognese ha recitato diverse strofe riviste contro la seconda carica dello Stato, Luca Cordero di Montezemolo e diversi elementi di attualità. “Mi sono rotto il c… della ...

Mallegni al Primo Maggio a Fornaci : 'Occupazione sfida più grande' : Una sfida che non riguarda solo i nostri giovani ma anche i padri di famiglia che in questi anni sono rimasti tagliati fuori dai giochi a causa dell'età e di una politica che non li ha considerati ...

Primo Maggio - sindacati in piazza per la sicurezza sul lavoro. Mattarella : “Contrastare precariato” : sindacati in piazza a Prato per chiedere più sicurezza sul lavoro e protestare contro le tante morti che hanno segnato questo inizio 2018. Nel corso delle celebrazioni per il Primo maggio, il presidente Mattarella e il segretario dem Maurizio Martina hanno auspicato norme che possano contrastare il diffondersi del precariato nel Paese.Continua a leggere

Barletta Primo Maggio. Cannito : 'Senza lavoro si diventa fragili' : Il nostro compito, invece, è di creare per voi le condizioni migliori, di promuovere politiche attive, di progettare una visione di città moderna, accogliente, viva! La politica e chi governa non può ...

Primo Maggio - perché?i giovani non hanno niente da festeggiare : Disoccupazione, stipendi da 500 euro (lordi) al mese, rapporti di lavoro mascherati da tirocini. In Italia l’occupazione giovanile è un problema che la crisi ha solo peggiorato. E ora l’economia digitale rischia di trasformare gli under 30 in un esercito di freelance involontari ...