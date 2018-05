Scontri e tensioni al corteo del Primo maggio a Parigi : fermati 200 black block : Le forze dell’ordine francesi hanno fermato 200 black block, che si sono resi protagonisti di Scontri e violenze a margine del corteo per la Festa del 1 maggio a Parigi. Lo ha riferito il prefetto della capitale, Michel Delpuech, in conferenza stampa, puntando il dito contro «incidenti di particolare violenza» provocati da «individui che erano anim...

Primo maggio - i sindacati a Prato chiedono più sicurezza sul lavoro : 'Basta morti' : Purtroppo, ha aggiunto 'le morti bianche fanno tristemente parte della cronaca e delle tragedie quotidiane, e i 1029 decessi del 2017 confermano l'andamento di un fenomeno in aumento. Dobbiamo volere ...

Concertone Primo maggio - via con il monologo dello Stato sociale : «Mi sono rotto» : È Lo Stato sociale ad aprire la lunga maratona di Rai3 da piazza San Giovanni a Roma, per il tradizionale Concertone del primo maggio e di nuovo a scatenare polemiche. Gremita la...

Dodicenne si toglie la vita a Catanzaro : la tragedia del Primo maggio Video : Sembrava un giorno di festa come altri, un giorno di svago o di riposo. Invece s'è vestito di tragedia assurda e al momento ancora poco comprensibile. Si può decidere di scomparire dal mondo ad appena dodici anni? In queste ore è la domanda principale che si fanno in tanti, non solo a #Catanzaro, teatro di un suicidio che ha lasciato il segno in maniera drammatica. Primo Maggio con tragedia a Catanzaro [Video], citta' in queste ore scossa dal ...

Primo maggio in Sardegna - la festa di S'Accozzu e la catastrofe del lavoro : L'economia industriale, oltre ad aver distrutto svariate perle ambientali, ha nebulizzato anche il lavoro. Non ci sono tastiere o scrivanie per tutti, e l'impiego è diventato lo strumento più diffuso ...

Roma - blitz antidroga per il Primo maggio : sequestrate 4200 dosi di coca e 5mila di mariuana : sei arresti : Ben 4200 dosi di cocaina, 5mila di marijuana e 30 di hashish, sequestrate nel ponte del Primo maggio. F rutto dell'incessante attività condotta dalla Polizia di Stato nell'ambito dei quartieri più ...

Primo maggio : inizia la festa del Concertone tra divertimento e politica : Sono stati i ragazzi de Lo Stato Sociale a introdurre il Concerto del Primo Maggio 2018, presentati da Ambra Angiolini, in una Piazza San Giovanni con molti spazi ancora vuoti alle 15. Il tema del ...

Reggio Emilia : in città la festa del Primo maggio fra cortei - sicurezza del lavoro e musica : Si è svolta sotto la pioggia e con una partecipazione non eccezionale la festa del lavoro reggiana. In centro il corteo con le note di Bella Ciao, poi in piazza Martiri i discorsi dei sindacati e ...

FESTA DEL LAVORO - A LECCO IL 'VIVA IL Primo MAGGIO' ANCHE DI MONSIGNOR CECCHIN : Viva il PRIMO maggio, Viva i lavoratori, l'Italia e il mondo intero'. A conclusione della cerimonia l'inno nazionale e la deposizione dell'omaggio floreale ai piedi del Monumento dei Caduti sul ...