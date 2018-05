Primo Maggio | i leader dei sindacati | ' Troppe irregolarità Inaccettabile morire in nome

Buon Primo maggio. Dalla sinistra : Il Primo maggio del 1925 Benedetto Croce insieme a un gruppo di intellettuali italiani pubblica il “Manifesto degli intellettuali antifascisti”. È la risposta al manifesto fascista che Gentile fa pubblicare il 21 aprile. Si contrappongono due visioni della società. Una contrapposizione che viene evidenziata nei giorni che fascisti e antifascisti individuano per celebrare il valore del lavoro. Infatti il fascismo aveva scelto il 21 aprile (Natale ...

Primo Maggio in ruspa : "Buon 1 Maggio, amici. Prendo lezioni di ruspa! Faccio bene???#andiamoagovernare". Così il leader della Lega Matteo Salvini fa gli auguri per la festa del lavoro, postando un video su Twitter nel quale manovra una ruspa.Buon #1Maggio, Amici. Prendo lezioni di ruspa! Faccio bene???#andiamoagovernarepic.twitter.com/wMkUQmyv6Q — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 1 Maggio 2018Bloccato dalla crisi politica italiana, il leader della Lega, ...

Primo Maggio - Susanna Camusso : "L'Italia non si merita il voto in autunno" : La politica deve essere responsabile, servono cose concrete e il Paese non si merita il voto in autunno. Lo ha detto la segretaria generale della Cgil, Susanna Camusso, nel corso della corteo dei sindacati a Prato per le celebrazioni del Primo Maggio. "Mi sembra che il Paese non si meriti il voto in autunno - ha spiegato - non ci si avvicina ai problemi del Paese continuando a invocare il voto: servono cose concrete. Mi pare che ci sia una ...

Il Primo Maggio negato della grande distribuzione : Il cambiamento profondo del commercio ha stravolto il senso di questa festa, e non solo. A dirlo alcuni dei tanti lavoratori che per il Primo Maggio non resteranno a casa. Come spiega Francesco ...

Perché il Primo Maggio è la Festa dei lavoratori? : Il primo maggio, come ogni anno, si celebra la Festa del Lavoro, una ricorrenza che non è limitata soltanto all'Italia. Ma perché è stata scelta questa data? Per...

Modena - gli eventi in città del Primo maggio : Primo maggio con i giovani delle scuole in piazza con i loro spettacoli. Saranno così sul palco gli studenti del liceo musicale Sigonio, della media Marconi, e del liceo artistico Venturi....

Primo Maggio - i robot ci ruberanno il lavoro? : Primo maggio, i robot ci ruberanno il lavoro? Un video di due bracci meccanici che montano una sedia Ikea rilancia il dibattito. Mentre su un sito, “Will robot take my job?”, è possibile scoprire con quali probabilità un mestiere è destinato ad essere sostituito dalla tecnologia Parole chiave: ...

Un Primo Maggio dedicato al lavoro per il presidente Mattarella : Il capo dello stato stamattina ha deposto una corona al monumento che ricorda 200 lavoratori morti durante la realizzazione del traforo del San Gottardo

"Troppi morti sul lavoro" - è inaccettabile. La manifestazione del Primo Maggio a Prato : Prato, 1 maggio 2018 - manifestazione nazionale dei sindacati oggi a Prato. Quet'anno il tema è quello della sicurezza sul lavoro. Partecipano i segretari dei sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil. ...

Boom Primo Maggio - +20% a Ischia - ma Capri si ribella al caos di Marina Grande : File lunghissime per la funicolare, il sindaco "chiama" la Regione. Sull'isola verde polemica per il low cost: "Così svendiamo il brand Ischia

La scaletta dei cantanti al concerto del Primo Maggio a Roma : Il tradizionale "concertone" organizzato dai sindacati in piazza San Giovanni in Laterano inizia alle 15: i principali artisti che si esibiranno The post La scaletta dei cantanti al concerto del primo maggio a Roma appeared first on Il Post.

Primo Maggio - in piazza per ricordare le morti bianche : '1029 vittime nel 2017' : Per questo, spiega il segretario generale Paolo Capone , "è necessario diffondere una Maggiore cultura della sicurezza, monitorando che vengano adottate tutte le misure precauzionali necessarie". Ma ...

Primo Maggio - sindacati in piazza a Prato. Gentiloni 'Pensiamo al lavoro che non c è e alla sua dignità' : ROMA - sindacati in piazza a Prato per questo Primo maggio, festa dei lavoratori, in nome della 'Sicurezza: il cuore del lavoro'. Il corteo di Cgil, Cisl e Uil, partono da piazza Mercatale per ...