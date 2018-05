Primo maggio | Google festeggia con un doodle Tutti gli appuntamenti

E' il primo Primo maggio in cui la Cgil è eclissata dalle 5 stelle : "Sarà il Primo Primo Maggio senza una sinistra politica. Per più di un secolo il mondo del lavoro ha avuto un suo partito, un riferimento parlamentare, ma dopo il 4 marzo non ce l'ha". Così ha scritto ...

Primo maggio - aforismi e frasi famose per la festa del lavoro : Non solo cortei e iniziative, ma anche citazioni per riflettere e da condividere con colleghi e amici

Perché il Primo maggio è la Festa del Lavoro : (foto: Ap/LaPresse) Il primo maggio è la Festa del Lavoro, una data importante sulle cui origini vale sempre la pena tornare. Il primo maggio si festeggia infatti per ricordare le lotte del passato, e gli obiettivi raggiunti dal movimento dei lavoratori, ma anche per continuare a parlare di diritti e prospettive, in uno spirito di solidarietà transnazionale. Una Festa mondiale, anche se negli Stati Uniti e in Canada il Labor Day cade a ...

Concerto Primo maggio - Roma/ Diretta streaming e scaletta : ospiti Gianna Nannini e Ermal Meta (1 maggio) : Concerto Primo Maggio a Taranto, ecco tutti gli artisti che saliranno sul palcoscenico, gli orari d'inizio e le informazioni utili dello show in musica che si aprirà con tanti dibattiti.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 06:41:00 GMT)

Concerto del Primo maggio 2018 – Con Ambra Angiolini e Lodo Guenzi in diretta su Rai 3. : Come tradizione dal 1990, ritorna su Rai 3 il Concerto del Primo Maggio (o, più popolarmente, il Concertone). Anche quest’anno la sede di questa manifestazione, organizzata dai tre Maggiori sindacati italiani, CGIL, CISL e UIL è Piazza di Porta San Giovanni a Roma, dinnanzi alla Basilica di San Giovanni in Laterano. Primo Maggio 2018 | I conduttori e gli orari In questa edizione, la conduzione del Concertone sarà affidata ad una ...

Cinema : i film in programma nelle sale di Grosseto martedì Primo maggio : Questi i prezzi previsti per assistere agli spettacoli: biglietti interi: 7 euro biglietti ridotti , tessera Dlf, : 5 euro. Acquistando la tessera Dlf 2017 al costo di 15 euro , per un anno sarà ...

Primo maggio - ecco il menù : scioperi antishopping e cortei per la sicurezza : Manifestazione di Cgil, Cisl e Uil a Prato all’insegna dello slogan «La sicurezza è il cuore del lavoro». Intanto in cinque Regioni scioperi della categoria del commercio per costringere negozi e supermercati ad abbassare le saracinesche

F1 - Primo incontro tra Red Bull e Honda per il 2019. Il termine per trovare l’accordo è il 15 maggio : Il weekend del GP d’Azerbaijan si è chiuso con il pasticcio tra Max Verstappen e Daniel Ricciardo. Per la Red Bull i tre giorni di Baku sono stati importanti anche in vista del 2019. Stando a quanto riportato da Sky Sports F1, infatti, nel corso dell’ultimo fine settimana c’è stato un primo incontro con la Honda per discutere la fornitura di motori per il Mondiale del prossimo anno. Che in casa Red Bull ci sia interesse verso ...

Meteo Primo maggio/ In arrivo maltempo - previsioni : rischio pioggia in gran parte dell'Italia : Meteo primo maggio, in arrivo maltemo: rischio pioggia in gran parte dell'Italia. Il concerto del primo maggio a Roma sotto l'acqua? Colpito soprattutto il centro nord e la Sardegna.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 19:51:00 GMT)

Turchia - piazza Taksim vietata per il corteo del Primo maggio - : Le autorità turche hanno confermato il divieto di celebrare la festa dei lavoratori nella piazza simbolo di Istanbul. Festeggiamenti spostati nel quartiere di Maltepe, sulla sponda asiatica della ...