PRIMO MAGGIO- GN LECCE | CONTRO LA SVENDITA DELLE NOSTRE IMPRESE DIFENDIAMO IL

Lo Stato Sociale - Lodo Guenzi/ "Mi sono rotto il c..." al Concerto PRIMO MAGGIO 2018 : la lite con Salvini : Lo Stato Sociale , Lodo Guenzi : il Concerto del Primo Maggio 2018 in piazza San Giovanni aperto con un monologo antipolitica destinato a scatenare delle polemiche...(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 21:45:00 GMT)

Concerto PRIMO MAGGIO - Taranto/ Cantanti e scaletta : sul palco lo striscione dei figli dei Tamburi (1 maggio) : Concerto Primo Maggio a Taranto , ecco tutti gli artisti che saliranno sul palco scenico, gli orari d'inizio e le informazioni utili dello show in musica che si aprirà con tanti dibattiti.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 21:40:00 GMT)

PRIMO MAGGIO - largo all avanguardia dalla trap alle provocazioni - è il miglior Concertone - Musica - Spettacoli : Un Primo Maggio all'insegna della contemporaneità. La Musica italiana di oggi ha occupato per intero le cinque ore della prima parte del Concertone , il miglior e da molti anni a questa parte, con un ...

PRIMO MAGGIO - la gente del "concertone" boccia l'alleanza Pd-M5S : Parla anche di politica la gente del "concertone" del Primo Maggio a Roma. Quasi tutti boccia no la possibile , e ormai tramontata, alleanza Pd-5 Stelle: "Programmi completamente opposti, non si ...

Scontri e tensioni al corteo del PRIMO MAGGIO a Parigi : fermati 200 black block : Le forze dell’ordine francesi hanno fermato 200 black block, che si sono resi protagonisti di Scontri e violenze a margine del corteo per la Festa del 1 maggio a Parigi . Lo ha riferito il prefetto della capitale, Michel Delpuech, in conferenza stampa, puntando il dito contro «incidenti di particolare violenza» provocati da «individui che erano anim...

Concertone PRIMO MAGGIO - via con il monologo dello Stato sociale : «Mi sono rotto» : È Lo Stato sociale ad aprire la lunga maratona di Rai3 da piazza San Giovanni a Roma, per il tradizionale Concertone del primo maggio e di nuovo a scatenare polemiche. Gremita la...

Dodicenne si toglie la vita a Catanzaro : la tragedia del PRIMO MAGGIO Video : Sembrava un giorno di festa come altri, un giorno di svago o di riposo. Invece s'è vestito di tragedia assurda e al momento ancora poco comprensibile. Si può decidere di scomparire dal mondo ad appena dodici anni? In queste ore è la domanda principale che si fanno in tanti, non solo a #Catanzaro, teatro di un suicidio che ha lasciato il segno in maniera drammatica. Primo Maggio con tragedia a Catanzaro [Video], citta' in queste ore scossa dal ...