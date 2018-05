Primo maggio | Furlan | ' Basta morire di lavoro | appello a Paese'

Napoli - Primo maggio coi sindacati in piazza : «Al Sud non è festa» : «Il nostro primo maggio qui, a Napoli, in Campania, al Sud non è un primo maggio di festa, ma di lotta». Lo ha detto il segretario generale della Uil di Napoli, Giovanni Sgambati,...

Primo maggio - in piazza (anche) per le morti bianche : 1.029 nel 2017 : "Lavorare per vivere" è lo slogan scelto dalla Ugl per parlare di lavoro anche dal punto di vista della sicurezza. Gentiloni: l'occupazione è la prima sfida per chi governa. Papa: fondamentale per la dignità

Torino - lo Spezzone sociale occupa il palco del Primo maggio : Lo Spezzone sociale - formato da centri sociali, precari e altri movimenti - ha occupato il palco dei sindacati in piazza san Carlo dopo la conclusione dei comizio del primo maggio. I movimenti hanno ...

Primo maggio - appello a Fedriga : Da Monticco , Cisl, l'invito a un incontro urgente per parlare di lavoro. I sindacati hanno puntato il dito sulla sicurezza e sulla piaga del precariato

Primo maggio - sindacati in piazza per la sicurezza : 'Più investimenti' : 'La somma di mancati investimenti e precarietà ha determinato disattenzione alle norme di sicurezza' sul lavoro. 'Ancora troppi insistono a dire che sono dei costi e devono essere tagliati', ma non è ...

"L'Italia che muore al lavoro" per il Primo Maggio : Le crisi di oggi , ad esempio: Embraco e Italionline, hanno radici lontane, di cui la politica non sempre si è occupata… In Primo luogo, però, bisogna far rispettare la sicurezza: la crisi non può ...

Primo maggio : nel 21esimo secolo non si può morire sul lavoro : Il segretario è entrato poi in alcuni temi classici del mondo del lavoro come la retribuzione, i tempi e la precarietà. "L'innovazione è al servizio dell'uomo e non della crescita a ogni costo ...

Primo maggio - a Torino la prima volta dei rider Foodora. E davanti a Eataly scatta la protesta : “Sfruttamento” : Per la prima volta a Torino i rider di Foodora hanno partecipato al corteo del Primo maggio (leggi l’inchiesta sui lavoratori del food delivery). Durante il corteo i rider insieme ad altri precari hanno sanzionato una delle sedi di Eataly per protestare contro l’utilizzo della pitattaforma del sistema di consegne e dell’alternanza scuola-lavoro L'articolo Primo maggio, a Torino la prima volta dei rider Foodora. E davanti a Eataly scatta la ...

C'era una volta il totem del Primo Maggio : di Carlo Lottieri C'era una volta il Primo Maggio. Ogni attività era sospesa e l'intera società festeggiava il lavoro, quale strumento di elevazione. Era anche una festa di «classe», dal momento che ...

Primo maggio a Taranto - Michele Emiliano rilancia sull Ilva e attacca Calenda 'Un ministro scaduto' : Taranto - 'Mi auguro che qualcuno fra quelli che devono formare il nuovo governo in questo Paese ascolti quello che stiamo dicendo oggi e provi a darci una mano. Tenere la nostra comunità divisa tra ...

La lista dei cantanti al concerto del Primo maggio a Roma : L'evento sarà trasmesso in diretta tv da Rai Tre e in streaming sulla pagina Facebook di Radio Due; si potrà anche ascoltare in diretta radiofonica, proprio su Radio Due. Questo è l'elenco dei ...

Primo maggio - Ugl : sagome bianche per ricordare i morti sul lavoro : Purtroppo, le 'morti bianche' fanno tristemente parte della cronaca e delle tragedie quotidiane, e i 1029 decessi del 2017 confermano l'andamento di un fenomeno in aumento. - prosegue il sindacalista ...

Il Concertone del Primo maggio e quel ridicolo processo alla misoginia della trap : ... e vanitosi , con l'aria da stronzi come quei gangsta che vedevamo su MTV, negli anni Novanta, quando era difficile immaginare che una delle coppie piu potenti e influenti del mondo sarebbero ...