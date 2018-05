Primo maggio | appello dei sindacati per più sicurezza sui luoghi di lavoro

Primo maggio - Furlan : “Basta morire di lavoro - appello a Paese” : Primo maggio, Furlan: “Basta morire di lavoro, appello a Paese” A Prato sindacati riuniti per il corteo dedicato alla salute e alla sicurezza sul lavoro Continua a leggere

Concerto Primo maggio 2018 : la scaletta : Ambra Piazza San Giovanni a Roma sta per accendersi con la lunga maratona del Concerto del Primo Maggio. Di seguito la scaletta completa dei cantanti, con l’ordine di esibizione. Chiude Fatboy Slim. Concerto Primo Maggio 2018: la scaletta INDIGO FACE GIORGIO BALDARI BRASCHI ESPOSITO MARIA ANTONIETTA FRAH QUINTALE WRONGONYOU ACHILLE LAURO e BOSS DOMS MIRKOEILCANE NITRO GALEFFI GEMITAIZ GAZZELLE WILLIE PEYOTE ERIO LA MUNICIPÀL ZUIN DARDUST ...

Napoli - Primo maggio coi sindacati in piazza : 'Al Sud non è festa' : 'Il nostro primo maggio qui, a Napoli, in Campania, al Sud non è un primo maggio di festa, ma di lotta'. Lo ha detto il segretario generale della Uil di Napoli, Giovanni Sgambati, concludendo, a nome ...

Primo maggio - Karl Marx ha duecento anni ma non li dimostra : Questo Primo maggio, festa del lavoro, assume un significato particolare. Il 5 maggio del 1818, infatti, nasceva a Treviri Karl Marx. A 200 anni dalla nascita tutti devono riconoscere che si tratta del pensatore più poderoso e complessivo dell’epoca contemporanea. Più che mai valida è la sua affermazione secondo la quale la storia è storia di lotta di classe e che, quindi, la lotta di classe è il motore della storia. Anche ai nostri ...

Primo maggio - in piazza (anche) per le morti bianche : 1.029 nel 2017 : Primo Maggio, in piazza (anche) per le morti bianche: 1.029 nel 2017 “Lavorare per vivere” è lo slogan scelto dalla Ugl per parlare di lavoro anche dal punto di vista della sicurezza. Gentiloni: l’occupazione è la prima sfida per chi governa. Papa: fondamentale per la dignità Continua a leggere

Primo maggio - shopping? Sì - se a lavorare sono gli altri. Vox tra i negozi aperti - commessa : “Bello stare coi propri cari” : “Io sarei favorevole”. “No, io sarei contraria, è la festa dei lavoratori e non si dovrebbe lavorare”. Primo maggio, negozi aperti o chiusi? La questione mette in disaccordo persino moglie e marito. “Uno che ha una famiglia non può sempre lavorare”, insiste la signora milanese. E dello stesso pensiero è anche Alessia, commessa di un negozio del centro: “Ben venga avere un lavoro ma penso che per alcune festività come il Natale, la Pasqua e il 1 ...

FESTA DEL LAVORO - SINDACATI A PRATO PER IL Primo MAGGIO/ Mattarella - “servono politiche sulla precarietà” : FESTA del LAVORO, 1 MAGGIO tra musica e impegno sociale: dal tradizionale Concertone di piazza San Giovanni a Roma, alle iniziative dei SINDACATI fino all'allarme traffico(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 13:55:00 GMT)

Torino - lo Spezzone sociale occupa il palco del Primo maggio : Lo Spezzone sociale - formato da centri sociali, precari e altri movimenti - ha occupato il palco dei sindacati in piazza san Carlo dopo la conclusione dei comizio del primo maggio. I movimenti hanno ...

Primo maggio - appello a Fedriga : Da Monticco , Cisl, l'invito a un incontro urgente per parlare di lavoro. I sindacati hanno puntato il dito sulla sicurezza e sulla piaga del precariato

Primo maggio - sindacati in piazza per la sicurezza : 'Più investimenti' : 'La somma di mancati investimenti e precarietà ha determinato disattenzione alle norme di sicurezza' sul lavoro. 'Ancora troppi insistono a dire che sono dei costi e devono essere tagliati', ma non è ...

"L'Italia che muore al lavoro" per il Primo Maggio : Le crisi di oggi , ad esempio: Embraco e Italionline, hanno radici lontane, di cui la politica non sempre si è occupata… In Primo luogo, però, bisogna far rispettare la sicurezza: la crisi non può ...