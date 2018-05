Primo maggio a Parigi | 1200 manifestanti mettono a soqquadro la capitale francese

Traffico Autostrade Primo maggio - rientro dopo Ponte/ Controesodo ultime notizie : bollino rosso Liguria e A1 : Autostrade Primo maggio, Traffico e Controesodo nel rientrio dal maxi Ponte 25 aprile-1 maggio. ultime notiizie, segnalazioni e aggiornamenti: focus e bollino rosso su Liguria e A1(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 18:51:00 GMT)

Xiaomi aprirà il suo Primo Mi Store in Italia il 26 maggio - : ... è prevista l'inaugurazione infatti di un negozio Xiaomi in Francia il 22 maggio; il colosso cinese pensa in grande e conta di aprirne più di 2000 in giro per il mondo nei prossimi tre anni. Via

Laura Boldrini - il ritorno : cosa si è spinta a dire sul Primo maggio - toglietele la damigiana - : Dopo la batosta elettorale, l'ex Presidenta Laura Boldrini torna a fare i sermoni. 'Dedico il Primo Maggio a uomini e donne impegnati in centri commerciali e supermercati', scrive, 'che neanche oggi ...

Primo maggio alla francese : A cinquant'anni da quel maggio parigino che infiammò le strade della capitale con proteste e incidenti, oggi la Francia celebra la tradizionale festa dei lavoratori in un clima da guerriglia con violenti scontri di piazza, mentre i sindacati avanzano in ordine sparso, l'opposizione è persa in un'impasse e il presidente Macron se ne va dall'altra parte del mondo in uno dei momenti più delicati del suo mandato. Uno scenario ...

Parigi - scontri tra manifestanti e polizia al corteo del Primo Maggio : scontri e violenza al corteo del Primo Maggio di Parigi. Circa 1.200 militanti anarchici e dell'estrema sinistra incappucciati hanno messo a ferro e fuoco la capitale francese. Il gruppo di...

Parigi - scontri per il Primo maggio : 1200 incappucciati scatenano il caos : Ci sono 1200 militanti anarchici e dell'estrema sinistra incappucciati alla testa del corteo del Primo maggio che sta sfilando a Parigi all'altezza del Ponte d'Austerlitz. Lo comunica la...

Ci sono stati scontri e arresti al corteo del Primo maggio a Parigi : Ci sono stati scontri e arresti durante il corteo del primo maggio a Parigi: molti problemi sono stati causati dall’arrivo di un migliaio di anarchici dei cosiddetti “black bloc”, che hanno bruciato macchine e vandalizzato diverse strade. La polizia francese The post Ci sono stati scontri e arresti al corteo del primo maggio a Parigi appeared first on Il Post.

Primo maggio : scontri durante il corteo a Parigi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Primo maggio Taranto - Riondino : “Non è città dell’acciaio”. I Modena : “Testimonial del concerto di Roma - abbiamo deciso di venire qui” : “Siamo emozionati: di concerti del 1 Maggio ne abbiamo fatti tanti ma questo ha un sapore diverso”, dice Davide Morandi, voce dei Modena City Ramblers, dopo la loro esibizione, tra le prime ad aprire il concertone del Primo Maggio Taranto (guarda la diretta video). “Eravamo testimonial del concerto di Roma”, aggiunge il suo collega, il violinista Francesco Moneti. “Quest’anno abbiamo deciso di venire qui. Per ...

Le foto del Primo maggio in tutto il mondo : Le consuete belle foto di bandiere, cose rosse, pugni alzati e personaggi di altri tempi The post Le foto del primo maggio in tutto il mondo appeared first on Il Post.

Concerto del Primo maggio - Lo Stato Sociale attacca : 'Mi sono rotto il ca*** della Casellati' : ... intonando una versione rivista e corretta del brano 'Mi sono rotto il c...', con pesanti attacchi alla politica. 'Mi sono rotto il cazzo di Maria Elisabetta Alberti Casellati , di Giacinto della ...

Primo maggio - Gentiloni : 'Lavoro fondamentale per dignità della persona' : 3 milioni nel mondo, oltre 220 dall'inizio dell'anno solo in Italia. C'è bisogno di innovare anche il ruolo dei sindacati - ha aggiunto -. Perché fare sindacato oggi vuol dire stare nella modernità, ...

Primo maggio : auguri agli "imprenditori" della propria vita : auguri sentiti, per ultimo, a tutti quelli che quando escono di casa si mettono a lavorare, ogni giorno, per rispondere a una domanda centrale per il mondo del lavoro: "io che cosa porto, come ...

Parigi - scontri in piazza al corteo del Primo maggio : oltre mille black bloc devastano il centro : Guerriglia in centro a Parigi. Ci sono 1200 militanti black bloc, anarchici e dell'estrema sinistra incappucciati alla testa del corteo del Primo Maggio che sta sfilando all'altezza del Ponte...